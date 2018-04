Poradna: Jak dlouho mi může firma dávat pracovní smlouvu „na určito“?

Firma mi stále dává smlouvu na dobu určitou. Zřejmě i potřetí za sebou dostanu jen roční kontrakt. To ale už nejde, nebo se mýlím?

Mýlíte se, to platilo do konce roku 2011. Podle tehdejší úpravy bylo možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou celkově maximálně jen na dva roky. Nebylo ale uzákoněno, kolikrát k prodloužení během této dvouleté doby může dojít, takže bylo možné uzavírat pracovní poměr opakovaně vždy třeba jen na jeden měsíc. Novela zákoníku práce platná od 1. ledna 2012 ale přinesla zásadní změny.

Co se konkrétně změnilo?

Nyní je možno pracovní poměr na dobu určitou sjednat nejdéle na tři roky. O stejnou dobu, tedy rovněž vždy až o tři roky, je možno takovýto pracovní poměr prodloužit, ale jen dvakrát. Takže dle nové právní úpravy pracovní poměr na dobu určitou může trvat celkem až devět let. Na druhou stranu může trvat celkově také jen tři měsíce, pokud byl uzavřen na jeden měsíc a poté vždy jen o jeden měsíc, tedy dvakrát o jeden měsíc, prodloužen.

Má tedy zaměstnavatel právo prodloužit mou smlouvu ještě jednou? Komplikuje mi to život při vyjednávání o hypotéce s mou bankou.



Z informace, která je mi z vašeho dotazu známa, má zaměstnavatel skutečně právo pracovní poměr na dobu určitou s vámi ještě jednou prodloužit. Pak již pracovní poměr musí skončit nebo se může proměnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. Mohl byste se však pokusit svého zaměstnavatele přesvědčit, aby s vámi uzavřel pracovní poměr již nyní na dobu neurčitou, protože předpokládám, že již měl dostatek možností si ověřit, zda pro něj jste platným pracovníkem.

Co ale když nebude souhlasit, jaké jsou možnosti?

Pokud nebude souhlasit, mohl byste alespoň usilovat, aby byl pracovní poměr prodloužen nejen o jeden rok, ale třeba o tři roky. Odmítne-li i toto řešení, nemáte jinou možnost než akceptovat prodloužení alespoň o jeden rok nebo pracovní poměr ukončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán, a najít si práci jinde.

