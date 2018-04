Pravidla stavebního spoření

Stavební spoření je vhodné pro ty, kteří se nespokojí s nízkými úroky v bankách a přitom nechtějí příliš riskovat. Peníze jsou v bezpečí, vklady jsou ze zákona pojištěny stejně jako bankovní účty, výnosy nepodléhají daním. Přestože je třeba od výnosů odečíst poplatky za uzavření smlouvy a za vedení účtu, zůstává zhodnocení v porovnání například s bankovními konty mnohem zajímavější (pohybuje se až kolem šesti procent), a to hlavně díky státní podpoře. Po šesti letech trvání smlouvy můžete uspořené peníze použít na cokoliv, třeba na auto či vzdělání. Čtěte, jaká jsou pravidla smluv o stavebním spoření.

Klient stavební spořitelny

Každý občan, který má přidělené rodné číslo a trvalý pobyt v České republice může mít své stavební spoření. Na věku nezáleží, smlouvu může mít jak mimino, tak důchodce. Každý může uzavřít smluv, kolik chce, nárok na státní podporu má však u staré smlouvy jen na jednu, u nových tam, kde si písemně požádá. Přitom platí, že dohromady může dostat na všechny nové smlouvy státní podporu maximálně ve výši 3 000 korun za rok.

Cílová částka

Při uzavírání smlouvy si tuto částku stanovíte sami. Je to suma všech vkladů, státní podpory a úroků za celou dobu spoření, započítává se i případný úvěr, o kterém do budoucna uvažujete. Výši cílové částky volte podle toho, zda chcete jen spořit, či využít úvěru. Dáváte-li přednost spoření, měla by být cílová částka jen o malinko vyšší, než bude součet všech peněz na vašem účtu za předpokládané roky spoření, jinak byste zbytečně platili vyšší polatek za uzavření smlouvy. Například když chcete spořit 20 000 korun ročně, je ideální nastavit cílovou částku na 150 000 korun. Za šest let totiž naspoříte i s úroky a státními podporami právě tolik peněz. Cílovou částku nesmíte překročit, takzvaně přespořit, ale lze ji během spoření snižovat i zvyšovat (v tom případě však doplatíte poplatek).

Tarif a úroky

Většina spořitelen nabízí více způsobů, jak spořit, říká se jim tarify. Mají rozdílné úročení vkladů i úvěrů. Zhodnocení se pohybuje od jednoho do dvou procent, za úroky z úvěru zaplatíte od 3 do téměř 5 procent. Když zvolíte rychlý tarif, bude zhodnocení vyšší a vznikne vám dříve nárok na získání úvěru. Rychlejší varianty však musíte dříve splatit, je proto třeba počítat s dražším úvěrem. Takzvané pomalé tarify splácíte déle, ale nárok na úvěr vzniká pomalu. Pokud jste při zakládání spoření třeba nepočítali s úvěrem a nyní je pro vás aktuální, je možné během spoření tarif změnit a třeba místo pomalé varianty si sjednat rychlou.

STAVEBNÍ SPOŘITELNY

porovnejte si jednotlivé nabídky STAVEBNÍ SPOŘITELNY

Poplatky

První peníze dáte jako úhradu za uzavření smlouvy. Tato suma se počítá jako určitý díl z cílové částky, nejčastěji je to jedno procento, ale i necelá dvě (Hypo stavební spořitelna). Pokud tedy máte cílovou částku 240 000 korun, zaplatíte 2 400 korun, případně 4 320 u Hypo. Některé spořitelny mají pro poplatek stanovenu maximální hranici, například 7 500 korun u Modré pyramidy či 9 500 u Buřinky. Budete-li časem cílovou částku zvyšovat, ať už kvůli úvěru či jen navýšení, abyste mohli spořit víc let, musíte tento poplatek zaplatit znovu, a to zase setinu navýšené částky. Nižší vstupní poplatek nabízejí spořitelny u takzvaných dětských smluv, většinou půl procenta z cílové částky.

Další poplatky budete platit každý rok za vedení spořicího, případně i úvěrového účtu. Nejčastěji se částka pohybuje kolem 300 korun. Nejméně dáte u Wüstenrot, 250 korun, nejvíce vás bude stát účet u Hypo spořitelny – 360 korun. Za šest let je tak rozdíl u nejdražší a nejlevnější spořitelny 660 korun. Za zpracování přiděleného úvěru neplatíte nic, za překlenovacího úvěr většinou jedno procento z výše půjčky. Zaslání výpisu je u většiny spořitelen zdarma, jen u Raiffeisen a Wüstenrot stojí 20 až 30 korun.

Pokud byste se rozhodli ukončit spoření dříve než za šest (pět let), nedostanete vyplacenou ani jednu státní podporu a navíc vás čeká pokuta za předčasné ukončení smlouvy, většinou půl procenta z cílové částky, ale i dvě procenta (Raiffeisen).

Spoření

Na platby si můžete zadat měsíční trvalý příkaz, ale hodně lidí posílá na stavební spoření peníze najednou, koncem roku. Nenechávejte si však placení až na poslední prosincové dny. O tom, zda vám podpora bude přiznána, totiž nerozhoduje datum, kdy peníze pošlete vy, ale kdy je dostane spořitelna na účet, a koncem roku by vás mohly zaskočit fronty u bankovních přepážek.

Pokud si budete letos uzavírat novou smlouvu, myslete na to, že abyste získali podporu v maximální výši 3 000 korun, musíte uložit nejméně 20 000 plus poplatky.

Smlouva přes počítač

Pokud víte, kde si chcete stavební spoření založit, můžete si vyplnit formulář on-line na webových stránkách banky. Uvedete na sebe kontakt a předvyplněnou smlouvu elektronicky odešlete. Do několika dní se vám ozve poradce, domluví s vámi schůzku, na které pak definitivní smlouvu podepíšete. Máte tak šanci ještě upravit její podobu.

Nejde tedy o klasické sjednání přes počítač, návštěvě poradce či pobočky se stejně nevyhnete, jen Wüstenrot pošle připravenou smlouvu poštou. Tímto způsobem můžete ušetřit, většina prodejců nabízí nějaký bonus. Například při sjednání smlouvy získáte poukázku či slevu 300 až 600 korun, či zaplatíte méně za vstupní poplatek.

Staré a nové smlouvy

Smlouvy uzavřené do 31. prosince 2003

U starších smluv činí státní podpora 25 procent z ročně uspořené částky, maximálně 4 500 korun, což odpovídá vkladům ve výši 18 000 korun ročně. Povinná doba spoření (tzv. vázací lhůta) je 5 let. Roční úročení vkladů se pohybuje okolo 3 procent a některé stavební spořitelny nabízejí klientům, kteří nečerpají úvěr, navíc bonus v podobě 50procentního úrokového zvýhodnění.

Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004

U novějších smluv dosahuje státní podpora 15 procent z ročně uspořené částky, maximálně 3 000 korun, což odpovídá ročnímu vkladu 20 000 korun. Spořit musíte minimálně 6 let. Státní podporu si nově můžete nárokovat i na více smluv. Funguje to tak, že 3 000 korun se mezi smlouvy s nárokem na státní podporu rozpočítá podle výše úspor a data uzavření. Úrok z vkladů je okolo 2 %.

Co se dá dál očekávat Stavební spoření je pro stát drahé. Mluví se proto o změnách, které by mohly nastat:

odstupňovaná státní podpora, podle využití peněz

konec daňových úlev za zaplacené úroky na bydlení

účel půjček rozšířen i na studium

Podle předsedy asociace stavebních spořitelen Vojtěcha Lukáše, nejsou však takové změny zatím ani ve fázi návrhu.

Přehled základních podmínek stavebních spořitelen naleznete ZDE