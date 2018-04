Jste chlap? Zdravte vždycky jako první, všude

"Někdy už to nevydržím a kolegy pozdravím první. A víš, jak to dopadne? Někteří ani neodpoví. To už je vrchol!" dodává rozhořčeně. Takže jak se má vlastně správně zdravit?

Zaprvé: na pracovišti by měli jako první zdravit podřízení šéfa, bez ohledu na věk a pohlaví. V ostatních případech vždy zdraví muž ženu. A pokud jde o dva lidi stejného pohlaví, pak samozřejmě vždycky mladší zdraví staršího.

Zadruhé: první pozdraví ten, kdo vejde do místnosti – a to nehledě na pohlaví. Při zdravení je nutné vyndat ruce z kapes.

Zdraví se nahlas a zřetelně, aby to přítomní slyšeli a pak neříkali, že jste nezdvořák. A pokud chcete zanechat pozitivní dojem, podívejte se při pozdravu do očí a usmějte se.

A zatřetí: v kancelářském open space nemá smysl zdravit hned ve dveřích, stejně by vás nikdo neslyšel. Zdravíte až ty, které potkáváte, a pak ty, za nimiž jdete.

Důležitá rada: muž nikdy neudělá chybu, pozdraví-li první, bez ohledu na společenskou významnost. Jak říká expert na společenské chování Vladimír Smejkal: "První zdraví ten, kdo je zdvořilejší."

Dodržují se u vás na pracovišti pravidla zdravení?

Stejně jako v tom, kdo má koho v práci pozdravit první, panují nejasnosti i v dodržování bontonu při cestě výtahem.

Ujasnit to pomůže Velký lexikon společenského chování: při vstupu do výtahu – stejně jako do dveří – se dává přednost společensky významnějším lidem. Pokud nevíte, kdo jakou pozici ve firmě zastává, neudělá chybu muž, který pustí jako první nastoupit ženu. Ale pozor, mohla by to chápat i tak, že ji muž tlačí do uzavřeného prostoru.

Při vystupování je dobré čekat, než osoby uvnitř výtahu vystoupí. Hlavně se nehrňte dopředu jako velká voda. A stejně jako je nutné pozdravit při vstupu do výtahu, je také nutné rozloučit se při výstupu.

Pamatujte, že výtah je stísněným prostředím, kde je narušena osobní zóna člověka. Ta má v běžné komunikaci dolní hranici na 45 centimetrech.

Takže takový ten lehce nepříjemný pocit při jízdě řešte sklopeným pohledem. Rozhodně se nehodí, když budete kolegům upřeně zírat do očí nebo si je prohlížet od hlavy k patě.

A když už jsme u toho bontonu, ještě rada na závěr: Než k výtahu vůbec dojdete, zkontrolujte si, zda máte zapnuté knoflíky a zipy, případně si upravte vlasy a zapřemýšlejte nad svou vůní. Silný parfém prý totiž může dokonce zhoršovat pracovní vztahy. Pokud uznáte, že jste to s kolínskou dnes přehnali, jděte raději po schodech.