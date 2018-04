právní poradna

Pracuji u firmy, která se dostala do ekonomických potíží. Nejprve se výplaty jen zpožďovaly, ale později firma dokonce přestala vyplácet část mzdy. Zaměstnavatel slibuje, že zbytek mzdy, ve výši cca čtyřicet procent vyplatí později, patrně až počátkem příštího roku. Jak mám postupovat, aby nedošlo k promlčení nároku na zbývající část mzdy, když by zaměstnavatel svůj slib nesplnil? Slyšel jsem, že bych mohl svůj nárok uplatňovat u soudu, ale nevím jak.Jestliže zaměstnavatel neposkytne pracovníkovi mzdu ve výši, na niž má nárok, případně neposkytne-li mu mzdu vůbec nebo mu neposkytne některou složku mzdy, na niž má nárok, a nedojde-li k dohodě se zaměstnavatelem o termínu jejího vyplacení, je třeba, aby se zaměstnanec obrátil se svým nárokem na příslušný soud. Lhůta, v níž je třeba nárok uplatnit, je podle zákoníku práce tříletá. Po uplynutí této doby se nárok pracovníka promlčuje. Lhůta počíná běžet ode dne, kdy zaměstnanec mohl svůj nárok uplatnit poprvé. Zpravidla je to ten den, kdy se dozvěděl, jaká mzda mu byla vyplacena a jaká výše mzdy mu přísluší, což bývá obvykle den výplaty. Jestliže by poslední den lhůty měl připadnout na den pracovního klidu, může zaměstnanec svůj mzdový nárok uplatnit ještě během nejbližšího následujícího pracovního dne. Ve vašem případě je ovšem promlčecí lhůta delší, protože zaměstnavatel písemně uznal svůj dluh. V takovém případě činí promlčecí doba deset let. To znamená, že se nemusíte obávat, že by mohlo dojít k promlčení, kdyby zaměstnavatel nesplnil svůj příslib, že v příštím roce vám doplatí chybějící část mzdy. Ta část ustanovení týkající se náhrady škody při opětovném plnění se netýká mzdy, protože i když se mzda vyplácí pravidelně měsíčně, není opakovaným plněním, protože jde v tomto případě o uspokojování jednorázového nároku, který se realizuje měsíčně podle předem dohodnutého režimu. Ovšem jinak by tomu bylo v případě, že by zaměstnavatel svůj závazek nesplnil a z konkrétní situace by bylo zřejmé, že ho splnit nehodlá nebo nemůže. Potom by bylo třeba, abyste svůj nárok uplatnil u soudu.