Právní poradna

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům jednak povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností na vhodných pracovních místech a jednak vytvářet podmínky, aby tito pracovníci měli možnost co nejširšího a trvalého pracovního uplatnění. Zaměstnavatelé by měli zlepšovat vybavení pracovišť, aby zdravotně oslabení pracovníci mohli dosahovat pokud možno stejných pracovních výsledků jako ostatní zaměstnanci a aby jim byla práce co nejvíce usnadněna. Dále pak podle zákona o zaměstnanosti je každá firma, která zaměstnává více než dvacet pracovníků, povinna zaměstnávat i osoby se změněnou pracovní schopností a vytvářet pro ně vhodné pracovní podmínky. Zaměstnavatel musí zajistit prostorové a konstrukční uspořádání pracoviště tak, aby pracovní podmínky odpovídaly z hlediska bezpečnosti a hygieny bezpečnostním a hygienickým předpisům. Kromě toho je zaměstnavatel povinen nejméně jednou ročně prověřit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech pracovištích a zjištěné nedostatky musí odstranit. Jestliže tedy zaměstnavatel tyto své povinnosti neplní, můžete se obrátit s písemnou stížností, v níž uvedete konkrétní nedostatky, na příslušný úřad práce, nebo pokud jde o bezpečnost, na příslušný úřad státního dozoru. Tyto orgány jsou oprávněny provést kontrolu, zda zaměstnavatel plní své povinnosti v těchto oblastech, a v případě zjištěných nedostatků mu uloží zjednat nápravu a případně i pokutu za nesplnění jeho povinností.