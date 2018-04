Právní poradna

Zaměstnavatelé mohou uzavírat i opakovaně smlouvy na dobu určitou. Pokud však zaměstnavatel naváže nový pracovní poměr na dobu určitou bezprostředně po ukončení předchozího, považuje se takový postup za nepřetržité trvání pracovního poměru pro účely dovolené. To znamená, že nárok na dovolenou, který vznikl v průběhu prvního pracovního poměru, se přenese i do druhého pracovního poměru a pracovník si může vybrat celou dovolenou. Pokud by nedošlo k bezprostřednímu navázání nového pracovního poměru, pak je zaměstnavatel povinen nevyčerpanou dovolenou z prvního pracovního poměru proplatit.Má zaměstnavatel povinnost zajistit teplou stravu také pro zaměstnance na odpolední a noční směně? Konkrétně se mi jedná o lidi pracující vnemocnici.V dřívějším znění zákoníku práce bylo ustanovení, že jsou zaměstnavatelé povinni zajistit stravování také pro své zaměstnance ve všech směnách. V nynější úpravě tohoto předpisu je tato zásada přeformulována tak, že je povinen pracovníkům umožnit ve všech směnách stravování. Nehovoří se tedy nikde o tom, že by byl zaměstnavatel povinen zabezpečit zaměstnancům teplou stravu.