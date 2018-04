Právní poradna

Sama skutečnost, že se bývalý zaměstnanec zdržuje v zahraničí, neznamená, že na něj nemůžete podat žalobu. Obtíže však mohou nastat v souvislosti s doručováním. Soud doručuje písemnosti prostřednictvím soudního doručovatele, justiční stráže, policie nebo v některých případech i prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Nejčastěji se však doručuje prostřednictvím pošty.

Občanský soudní řád zná i doručování do vlastních rukou. Do vlastních rukou se doručují nejdůležitější písemnosti, které jsou v zákoně uvedeny, nařídí-li to předseda senátu. Do vlastních rukou je doručována např. i žaloba.

Fyzické osobě lze doručit písemnosti v bytě, v místě podnikání, na pracovišti nebo kdekoliv bude zastižena. Pokud adresát nebyl zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, využije se tzv. náhradního doručení. V takovém případě se nejčastěji písemnost ukládá na poště a adresát se o tom vyrozumí. Pokud si nevyzvedne zásilku ve lhůtě stanovené zákonem, má se za to, že poslední den této lhůty je dnem doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. U doručování do vlastních rukou je tato lhůta 10denní ode dne uložení, u ostatních doručování je lhůta třídenní.

Protože se váš bývalý zaměstnanec nezdržuje v místě svého bydliště, nelze u něho náhradní doručení provést. Bude mu třeba doručit žalobu do zahraničí. Doporučuji proto uvést místo jeho pobytu již v žalobě, aby mu soud zbytečně nedoručoval na tuzemskou adresu.

Tato situace se ovšem může opakovat, i pokud si žalovaný nezvolí právního zástupce. Musíte proto počítat, že soudní řízení bude trvat déle, než je tomu v jiných případech. Na druhé straně, nepodáte-li již nyní žalobu a budete vyčkávat návratu bývalého zaměstnance do ČR, lehko může dojít k tomu, že se váš nárok promlčí.