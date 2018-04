Poradna: Pozor na pracovní smlouvy, někdy odporují zákonu

Čísla nejsou optimistická - míra nezaměstnanosti lidí do 24 let se v Česku pohybuje kolem 20 procent. Zaměstnání hledá přes půl milionu lidí, z toho bylo téměř 25 tisíc absolventů. Volných míst bylo jen 40 175, vhodných pro absolventy 9 657.

Absolventi škol, možná i z radosti, že sehnali zaměstnání, bývají lehkomyslní a často podepíšou pracovní smlouvu, aniž se podrobně seznámí s tím, co je v ní napsáno.

S jakými chybami ve smlouvách jste se setkal?

Setkal jsem se dokonce s pracovními smlouvami, které zaměstnanci nezaručovaly žádný příjem. V poslední době se stalo módou uzavírat smlouvy se zkráceným pracovním úvazkem a s minimální mzdou a vedle toho na stejnou práci smlouvy na základě živnostenských oprávnění.

Takovéto dohody však obcházejí zákon o zaměstnanosti, a jsou proto neplatné. Pracovní smlouva má obsahovat informace o místu výkonu práce, o přestávkách, o dovolené a řadu dalších ujednání, pokud neodkazuje na pracovní řád zaměstnavatele. V takovém případě by se uchazeč měl s pracovním řádem skutečně podrobně seznámit.

Které chyby jsou nejčastější?

Jednou z nejčastějších je datum podpisu dokumentu. V praxi se stává, že zaměstnavatel se zaměstnancem podepíšou pracovní smlouvu později než v první den pracovního poměru, což zákoník práce vylučuje.

K častým chybám také dochází při domlouvání zkušební doby, kdy zaměstnavatel sjedná v pracovní smlouvě zkušební dobu delší než tři měsíce nebo šest měsíců u vedoucích zaměstnanců, což je maximální délka stanovená zákoníkem práce.

A co když je mi pracovní smlouva změněna? Na co si mám dát pozor?

Pokud dochází ke změně smlouvy, například kvůli převedení na jinou práci, sjednává se někdy opětovně i zkušební doba. To je nepřípustné, protože to není založení nového pracovněprávního vztahu, ale jen změna stávajícího.

V neposlední řadě se v pracovních smlouvách objevují ujednání o smluvní pokutě v případě porušení pracovní kázně, což zákoník práce rovněž nepřipouští.