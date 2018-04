Může mi zaměstnavatel nařídit den, kdy si mám vybrat náhradní volno?

Pracuji ve zdravotnictví a za noční služby si musím vybírat náhradní volno. Nemohu si ale zvolit den, který bych chtěla, vždy mi ho určí zaměstnavatel. Má na to právo?

Za práci přesčas náleží podle zákoníku práce zaměstnanci mzda a příplatek nejméně ve výši 25 procent průměrného výdělku. Zaměstnanec a zaměstnavatel se však mohou domluvit, že místo příplatku bude pracovník čerpat náhradní volno. O tom je tedy nutné se dohodnout (i ústně), takže bych očekával, že i o konkrétním datu se bude jednat.

Při tomto jednání by měl zaměstnanec předložit návrh na datum, kdy by si přál náhradní volno čerpat. Zaměstnavatel, pokud mu v tom nebrání vážné důvody, by měl návrh akceptovat. Problém však může nastat, pokud v termínech požadovaných zaměstnancem nemůže zaměstnavatel náhradní volno poskytnout.

Jen nařídit jeho čerpání bez přihlédnutí k požadavkům zaměstnance nepovažuji za správné. I když existují i názory, že pak má zaměstnavatel možnost určit termín čerpání náhradního volna, tedy ho nařídit.

To znamená, že mohu čerpání náhradního volna odmítnou?

Podle mého názoru, nebude-li dosaženo dohody o datu čerpání náhradního volna, nemělo by k němu dojít a zaměstnanec by měl obdržet příplatek. Čerpání náhradního volna je třeba podle zákoníku práce umožnit zaměstnanci do tří měsíců po výkonu práce přesčas s tím, že je možné dohodnout i jinou dobu. Jestliže v tomto období k čerpání náhradního volna nedojde, pak již zaměstnavatel musí zaměstnanci vyplatit příplatek k dosažené mzdě a náhradní volno již nepřichází v úvahu.

Z vašeho dotazu není zřejmé, proč si za noční práci musíte vybírat náhradní volno. Patrně při výkonu práce o nočních službách je noční směna prodloužena o další výkon práce jednak do počátku noční směny, popřípadě i do počátku ranní (denní) směny. A tento další výkon představuje právě ony přesčasové hodiny, za něž je možné čerpat náhradní volno.

Jak dlouhé mají být podle zákona noční směny?

Noční směna, tedy práce konaná v noční době, což je od 22 hodin do 6 hodin, musí být maximálně osmihodinová. Pouze tam, kde to není z provozních důvodů možné, může být i delší.

Ale týdenní pracovní dobu musí zaměstnavatel rozvrhnout tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů jdoucích po sobě s tím, že při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance se vychází z pětidenního pracovního týdne. Jinak platí zásada, že délka směny nesmí překročit 12 hodin (výjimky jsou možné jen u hasičů, údržby pozemních komunikací a osádek nákladních automobilů a autobusů).

Co o práci přesčas říká zákoník práce?

Pro práci přesčas ve zdravotnictví jsou podle § 93a zákoníku práce stanovena "mírnější" kritéria než pro tu ostatní. Takže nad rámec lze se zaměstnancem ve zdravotnictví dohodnout (ale ne mu nařídit) ještě o osm hodin týdně v průměru navíc (a u zdravotnické záchranné služby dokonce o 12 hodin) ve vyrovnávacím období, což je 26 týdnů (popřípadě podle kolektivní smlouvy až 52 týdnů). To však bude platit jen do 31. prosince 2013.