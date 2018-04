Poradna: Musím na lékařskou prohlídku nařízenou zaměstnavatelem?

Je pravda, že od začátku dubna musí zaměstnanci chodit na prohlídky před uzavřením pracovní smlouvy?

Ano, je to pravda, již 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který přinesl významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatelé se musejí novým zákonem řídit v plném rozsahu od letošního 1. dubna, a to podle prováděcí vyhlášky týkající se pracovnělékařských prohlídek. Ta stanovuje řadu nových klíčových parametrů. Znění vyhlášky najdete ZDE.

Povinnost absolvovat prohlídky včetně té vstupní před uzavřením pracovní smlouvy se skutečně týká všech zaměstnanců, respektive uchazečů o práci. Výjimkou jsou uchazeči o práci vykonávanou na základě dohod o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, kteří se musejí prohlídce podrobit jen v zákonem zvláště stanovených případech.

A co stávající zaměstnanci, ti musí také k lékaři?

Stávající zaměstnanci musejí v pravidelných intervalech absolvovat periodické prohlídky, u administrativních prací je interval stanoven na 6 let, u zaměstnanců starších padesáti let pak na 4 roky.

A platím si prohlídku sám nebo ji má uhradit zaměstnavatel?

Vstupní lékařskou prohlídku hradí sám uchazeč. Uzavře-li s ním však zaměstnavatel pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uhradí ji za uchazeče. V obou případech se však může uchazeč o zaměstnání se zaměstnavatelem dohodnout jinak.

Týká se to i zaměstnanců v kanceláři?

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci zařazenou do kategorie první podle kategorizace prací ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví, kam spadají například běžné administrativní činnosti, mohou absolvovat lékařské prohlídky u svých praktických lékařů. Tito zaměstnanci nemusejí až na výjimky absolvovat výstupní prohlídku.

Plynou z toho pro zaměstnavatele ještě nějaké další povinnosti?

Zásadní povinností je, že každý zaměstnavatel, byť má jediného zaměstnance, musí mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a tato smlouva musí pokrývat celý rozsah těchto služeb. Ten je tvořen nejen pracovnělékařskými prohlídkami, ale i poradenstvím včetně školení první pomoci a dohledem nad pracovišti zaměstnavatele.

Proto i když bude zaměstnavatel posílat zaměstnance na prohlídky k jejich praktickému lékaři, musí mít tuto písemnou smlouvu uzavřenu na zbývající služby, tedy na poradenství a dohled.

Minimální rozsah pracovnělékařských služeb je rovněž vymezen zákonem a prováděcí vyhláškou, ať už jde o frekvenci periodických prohlídek či o minimální časovou dotaci poradenství a dohledu, která je závislá na rizikovosti vykonávané práce. Veškeré poskytnuté služby by měly být dokumentovány příslušnými písemnými doklady, které je třeba mít k dispozici pro případnou kontrolu.

Náklady související s pracovnělékařskými službami hradí pro své zaměstnance zaměstnavatel, včetně pravidelných prohlídek, speciálních vyšetření či potřebného výpisu ze zdravotnické dokumentace.