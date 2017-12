Za darovaný dům se vděku nedočkal, tak si vysoudil náhradu

Pan Kamil daroval před pár měsíci synovci parcelu hned vedle svého domu. Ten si naplánoval, že na pozemku postaví rodinný dům. Ale místo vděku se Kamil dočkal od příbuzného nejen lhostejnosti, ale i nepřátelství.

„Jakmile byly uzavřeny všechny formality a podepsaná smlouva odešla na katastr nemovitostí, začal synovec o pana Kamila projevovat stále menší zájem. Dříve mu přitom ochotně chodil nakoupit nebo ho vozil po doktorech. To vše se změnilo,“ popisuje Ondřej Preuss z webu Dostupnyadvokat.cz.

Nakonec synovec zcela ignoroval strýcovy prosby o pomoc související s jeho zdravotním stavem. V průběhu stavby domu se dokonce jednoho dne pohádali tak, že synovec Kamila napadl. Hned potom se Kamil obrátil na web Dostupnyadvokat.cz a požádal o právní pomoc. „Docílili jsme toho, že mu synovec musel za parcelu doplatit značnou náhradu, přesně 80 procent z odhadní ceny a darovací smlouva tak byla de facto zrušena,“ říká Ondřej Preuss.

Potřebujete důkazy

Vzít si majetek zpět ovšem není úplně jednoduché. Odvolání daru je možné za podmínek uvedených v zákoně, a to ve dvou typech situací:

Když se dárce ocitne v hmotné nouzi. Znamená to, že nemá ani na základní živobytí pro sebe nebo pro toho, kdo je na něm závislý. Obdarovaný je v takovém případě povinen dárci vrátit dar, nebo mu alespoň poskytnout obvyklou cenu daru.

V případě nevděku obdarovaného. Jde o častější případ. Za nevděk se považuje, ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Tím nejsou myšleny třeba vypjaté hádky, ale spíše neposkytnutí pomoci nebo fyzický útok. „Kamil u soudu uspěl díky svědeckým výpovědím a doložením výhružných SMS zpráv,“ dodává advokát Ondřej Preuss.

Jaké jsou lhůty pro odvolání daru?

Dárce má na odvolání, tedy na odstoupení od daru, lhůtu jednoho roku od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublížil. „Může se ovšem stát, že se o tom dozví později. Třeba v případě, že mu obdarovaný ublížil nepřímo nebo se situace týkala osoby jemu blízké,“ popisuje Ondřej Preuss.

Pokud obdarovaný dar nevrátí, nezbývá, než se obrátit na soud. V některých případech dokonce právo na odvolání daru přechází na dědice, jestliže dárce zemře a předtím mu obdarovaný v odvolání daru zabránil. „Jedná se o krajní situace, kdy třeba obdarovaný dárce vážně zraní, zmrzačí, nebo dokonce usmrtí,“ uzavírá Ondřej Preuss.

A co když je to naopak. Co když například syn dostane dům od jednoho z rodičů, který si po nějaké době najde jiného partnera a bude chtít dům zpátky. Teoreticky je možné smlouvu napadnout i po mnoha letech. Není totiž žádná lhůta pro odvolání daru po darování. Jen u dědiců dárce taková lhůta je. Mohou dar odvolat maximálně do roka po smrti původního dárce.

„Tedy pokud by se dědic dárce po několika měsících od jeho smrti dozvěděl, že obdarovaný ve skutečnosti dárci škodil (například ho udával), mohl by žádat odvolání daru i po smrti,“ vysvětluje advokát Preuss a dodává, že sepsání darovací smlouvy u advokátů vyjde standardně na čtyři tisíce korun i s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.