Poradna: Může mi zaměstnavatel změnit hodinovou mzdu na úkolovou?

Ve firmě pracuji šest let. Po celou tu dobu mám v pracovní smlouvě uvedenou hodinovou mzdu a pohyblivou sazbu. Teď chce zaměstnavatel přistoupit k úkolové mzdě. Má na to právo?

Změna bude možná jen po vzájemné dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem. Ten má právo požadovat tuto změnu, ale provést jí bez vašeho souhlasu nemůže. Nebudete-li se změnou souhlasit, dá se očekávat, že zaměstnavatel se s takovým postojem nesmíří a bude se snažit vás přesvědčit, abyste změnu přijal.

Není vyloučeno, že změna může být pro vás přínosná a budete dosahovat vyšší mzdy než dosud, ale i opak může přicházet v úvahu. Pokud návrh nepřijmete, bude mít zaměstnavatel v podstatě dvě možnosti: ponechat ve vašem případě dosavadní úpravu mzdy anebo bude hledat cestu, jak s vámi případně pracovní poměr rozvázat.

Co se změní s úkolovou mzdou?

Dá se očekávat, že s přechodem na úkolovou mzdu stanoví zaměstnavatel své požadavky, normy pro práci v úkolu, které bude od všech zaměstnanců na stejném pracovišti vyžadovat. Tedy určí určitý standard, který by měli všichni splnit. A je to jeho výsadní právo.

Jestliže nebudou zaměstnanci normy plnit, mohou dostat výpověď. Avšak dříve, než by k ní zaměstnavatel sáhl, musí zaměstnance na nedostatky upozornit, písemně ho tedy v době posledních 12 měsíců vyzvat k jejich odstranění. Další podmínkou pro případnou výpověď je, že zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené době neodstraní, tedy v daném případě nebude schopen splnit onu zaměstnavatelem stanovenou normu.

A co když mi nebude plnění norem vyhovovat ze zdravotních důvodů?

Pokud by zaměstnanec měl pocit, že plnění normy ohrožuje jeho bezpečnost a zdraví, bude třeba, aby se obrátil na poskytovatele pracovnělékařských služeb například na závodního lékaře.

Pokud lékař vydá posudek, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost dále konat dosavadní práci, musí jej zaměstnavatel sice převést na jinou práci, ale zároveň je to jeden z výpovědních důvodů dle § 52, písmeno d) zákoníku práce (dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti).

Jaké druhy mzdy u nás existují?

V současnosti je možné mít časovou, úkolovou a podílovou mzdu. Časová mzda je nejběžnějším způsobem odměňování a její výše závisí na množství odpracovaného času. Může to být například právě mzda hodinová, jak tomu je ve vašem případě, nebo i měsíční mzda za odpracování již předem dohodnutého počtu hodin v týdnu.

Úkolovou mzdou se rozumí taková mzda, jejíž výše je odvislá od počtu jednotek vykonané práce. Podílová mzda se vypočítává podle obratu nebo dosaženého zisku zaměstnavatele a uplatňuje se v některých obchodních činnostech a službách. Lze mít i mzdu kombinovanou, tedy složenou z více složek.

Ve vašem případě, se uplatňuje jednak pevná složka a jednak pohyblivá složka mzdy. Pevná složka je představována odměnou za hodinu odvedené práce. Protože vaše odměna je složena i ze složky pohyblivé, měla by vám být známa i kriteria pro její uplatnění.

Patří mezi pohyblivé složky mzdy i přesčasy?

Pohyblivými složkami mohu být prémie, odměny, osobní ohodnocení a považují se za ně i různé příplatky, na které vzniká nárok, jsou-li splněny zákonné podmínky. Jde například o příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendech, ve svátky, za práci ve ztíženém pracovním prostředí...

Nárok na prémie a odměny vzniká tím, že zaměstnanec splní již předem zaměstnavatelem stanovená a známá kritéria. V tom případě jde o nárokovou pohyblivou složku mzdy. Pokud bude přiznání odměny záviset na vůli zaměstnavatele, jde o nenárokovou složkou mzdy.