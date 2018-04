Poradna: Nemohu pracovat jako doposud, úřad to neřeší

Manžel pracoval u obecního úřadu 20 let. Pak šel na operaci krční páteře a byl řadu měsíců nemocný. Od ledna mu byl přiznán částečný invalidní důchod druhého stupně. Oznámil to zaměstnavateli, který mu sdělil, že pro něj nemá tím pádem žádnou práci. Dodnes nedostal písemnou zprávu co dál, nedostal ani výpověď. Co má dělat, aby se nepřipravil o odstupné?

Samotný fakt, že byl vašemu manželovi přiznán částečný invalidní důchod, nemusí ještě znamenat, že nebude schopen konat dosavadní práci, a to na plný, případně alespoň na částečný úvazek. Zaměstnavatel musí brát tuto novou informaci o zdravotním stavu v úvahu a v případě potřeby ji řešit. Předpokládám, že váš manžel již není ve stavu nemocných, takže dávky nemocenského pojištění již nepobírá.

Zda je zaměstnanec schopen vykonávat dále dosavadní práci, nebo naopak není, to musí posoudit poskytovatel pracovnělékařských služeb, což může být například závodní lékař, ale i praktický lékař či jiný poskytovatel v oboru pracovního lékařství, s nimiž zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování těchto služeb. Vystavení lékařského posudku je za současné právní úpravy poněkud složitější, vzrostly totiž požadavky na jeho obsahovou stránku.

Co musí takový posudek obsahovat?

Posudek musí pro účely dlouhodobé pracovní neschopnosti obsahovat i jednoznačné uvedení příčiny této pracovní neschopnosti, tedy zda touto příčinou byl pracovní úraz, nemoc z povolání, nebo jiné "obecné" onemocnění.

Zaměstnanec, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže dlouhodobě vykonávat dosavadní práci podle lékařského posudku nebo rozhodnutí správního orgánu, který posudek přezkoumává, musí být převeden zaměstnavatelem na jinou práci.

Převedení se realizuje změnou sjednaného druhu práce nebo změnou sjednaného místa výkonu práce, popřípadě i kratší pracovní dobou, dosáhne- li se touto změnou požadovaného účelu, a výsledkem je pokračování v pracovním vztahu.

Pokud zaměstnavatel nenajde vhodnou práci pro invalidního zaměstnance, může s ním pracovní poměr i ukončit. A to bez nároku na odstupné, pokud příčinou změny zdravotního stavu nebyl pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Jan Kozubek, advokát

Co když s převedením nebude manžel souhlasit?

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu, a tím změnit obsah pracovního vztahu, přičemž mu o tom vystaví potvrzení v písemné formě, v němž také uvede, jaký je důvod převedení a na jakou dobu. Vždy ovšem musí převedení se zaměstnancem projednat a brát v potaz jeho zdravotní stav, schopnosti a pokud možno i jeho kvalifikaci, tedy musí dbát, aby práce a pracoviště byly pro zaměstnance vhodné.

Do kdy musí o případném převedení zaměstnavatel rozhodnout?

Zaměstnavatel je povinen převést osobu neschopnou konat svou dosavadní práci ihned, jakmile mu to dovolí provozní možnosti, avšak nejlépe do konce 15. dne od předložení lékařského posudku, neboť zaměstnanec má již 16. den právo okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud zaměstnanec pracovní poměr takto zruší, má ze zákona nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, nejméně dva měsíce. V případě včasného převedení náleží zaměstnanci mzda nebo plat vzhledem k pracovnímu místu, na které byl převeden, bez jakýchkoliv doplatků, tedy bez dorovnání s předchozí mzdou nebo platem.

Ale pozor. Pokud zaměstnanec při splnění výše uvedených podmínek pozbyl zdravotní způsobilost konat dosavadní práci, zákoník práce dává v § 52, písm. e) zaměstnavateli právo, aby pracovní poměr s takovým zaměstnancem zrušil, což patrně učiní, pokud pro něj nebude mít žádnou vhodnou práci, na kterou by ho převedl.

V takovém případě, není-li příčinou zdravotního stavu pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nemá zaměstnanec zákonný nárok na žádné odstupné.

A náleží manželovi stále mzda, když ještě nedošlo k výpovědi nebo převedení?

Po celou dobu dlouhodobé pracovní nezpůsobilosti, tedy od doby doručení lékařského posudku do doby převedení, nebo do rozvázání pracovního poměru, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, neboť jde o překážku na straně zaměstnavatele.

Pokud se stane, že po doručení lékařského posudku zaměstnavatel nepřevede zaměstnance a zároveň s ním nerozváže pracovní poměr, byť pro to existuje výpovědní důvod, a pracovní poměr nerozváže ani zaměstnanec, pracovní poměr bude nadále trvat, a to až do jeho právoplatného ukončení. Po celou tuto dobu bude mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy či platu.

Co máme tedy teď přesně dělat?

Ve vašem případě bych doporučoval následující kroky:

Obstarat si lékařský posudek



Doručit jej zaměstnavateli



Vyčkat kroků zaměstnavatele

Pokud budete vykonávat stejnou, či jinou práci, náleží vám plat. Pokud žádnou práci vykonávat nebudete moci, náleží vám náhrada platu za dobu do rozvázání pracovního poměru. Pokud vám v této době zaměstnavatel nic nevyplácí, je třeba ho urgovat, aby situaci napravil.