Poradna: Měním práci, proplatí mi nevyčerpanou dovolenou?

Jaké má možnosti?

V podstatě jsou možná tato řešení: Dovolenou, respektive její část, si vybere, ještě než začne zapracovávat svého nástupce. Za druhé jí může současný zaměstnavatel dovolenou proplatit a za třetí existuje i možnost, že jí nevyčerpanou dovolenou poskytne nový zaměstnavatel.

Může jí současný zaměstnavatel vybrání dovolené nařídit?

Datum čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 zákoníku práce), takže bude záležet především na něm, zda ji paní nařídí, nebo nikoliv, protože ji bude potřebovat právě i kvůli zapracování jejího nástupce.

Při určování by měl zaměstnavatel vycházet z písemného rozvrhu čerpání dovolené a měl by přihlížet k provozním důvodům a oprávněným zájmům zaměstnance.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit.

Nyní přes 17 tisíc volných pracovních míst na jobDNES.cz. Zaujměte potencionálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz. Potřebujete poradit? Vstupte do stálé poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.

Co musí udělat, když by chtěla dovolenou přeci jen čerpat než odejde?

Pokud by měla zájem si dovolenou, na kterou jí vznikl nárok, přece jen před skončením pracovního poměru vyčerpat, mohla by o to zaměstnavatele požádat sama. On však její žádosti nemusí vyhovět.

Platí zákonná zásada, že dovolená by měla být čerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Pokud se přece jen čerpá po částech, tak minimálně jedna část musí trvat alespoň dva týdny, ale dohoda o jiné délce dovolené se zaměstnancem je také možná. Dále by vás měl zaměstnavatel o nástupu na dovolenou informovat alespoň 14 dnů předem, pokud se s vámi nedohodne na kratší době.

Může si ji však také nechat proplatit, jak to probíhá v tomto případě?

Pouze v případě skončení pracovního poměru připouští zákoník práce i možnost, aby nevyčerpaná dovolená byla zaměstnanci proplacena (§ 222, odstavec 2). K proplacení dovolené v souvislosti se skončením pracovního poměru by mělo docházet spíše výjimečně, tedy v případě, že nemohla být například právě z provozních důvodů vyčerpána.

Za nevyčerpanou dovolenou obdrží zaměstnanec náhradu mzdy (či platu) ve výši průměrného výdělku. K výplatě by mělo dojít v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.

A když vezmeme tu třetí možnost, že by si převedla dovolenou k novému zaměstnavateli?

Správně zmiňujete i další možnost, kterou zákoník práce v takovýchto případech připouští, totiž že by zbylou část dovolené čerpala až u nového zaměstnavatele (§ 221). K tomu je třeba splnit několik podmínek:

Především je nutné, aby o to požádala svého dosavadního zaměstnavatele, a to nejpozději před skončením pracovního poměru u něj.

Dále je nezbytné, aby její nový pracovní poměr bezprostředně navazoval na ten předchozí.

Další podmínkou je dohoda mezi jejím současným a budoucím zaměstnavatelem, který s takovým řešením musí souhlasit (tedy nemá povinnost mu vyhovět).

A dále se musí domluvit na výši náhrady mzdy za dovolenou (její část), na níž by jí u nového zaměstnavatele nárok nevznikl.

Mohli bychom to tedy na závěr shrnout?

Takže pokud by si chtěla část dovolené, na kterou má u dosavadního zaměstnavatele právo, přece jen vyčerpat, je třeba jej o to požádat, pokud on sám jí to před skončením pracovního poměru nenařídí.

Kdyby měla zájem o to, aby tuto dovolenou mohla čerpat až u nového zaměstnavatele, je nutné, aby o toto řešení současného zaměstnavatele co nejdříve požádala a čekala na výsledek, jak se dohodnou zaměstnavatelé mezi sebou.

Pokud by však dala přednost tomu, aby jí nevyčerpaná dovolená byla raději proplacena, nemusí dělat nic. Automaticky by měla obdržet od svého současného zaměstnavatele kromě poslední mzdy i náhradu za nevyčerpanou dovolenou.

Co byste zvolili na místě čtenářky? celkem hlasů: 488