Poradna: Musím držet pohotovost, i když nestíhám přijet do práce?

Odmítl jsem podepsat dohodu o pracovní pohotovosti kvůli bodu, ve kterém je uvedeno, že zaměstnanec se musí do 60 minut od vyrozumění dostavit k výkonu práce na určené pracoviště. Nemám služební auto a nemohu tedy deset kilometrů z domova do práce za tuto dobu stihnout. Mohu se nějak bránit?

V dohodě o pracovní pohotovosti by měly být upraveny bližší podmínky jejího výkonu. Tak především by měla upravovat místo, kde ji bude zaměstnanec držet. Je možné napsat jich i několik s tím, že vždy před tím, než k nástupu na pracovní pohotovost dojde, zaměstnanec zaměstnavateli upřesní, kde se bude nacházet.

Pokud je k dispozici mobil či výpočetní technika, budou-li splněny i další podmínky, zejména včasné dostavení se k výkonu práce, a zaměstnavatel s takovým řešením bude souhlasit, je možné se případně zdržovat i na místě výslovně v dohodě neuvedeném.

Dále by mohla dohoda upravovat dobu výkonu pracovní pohotovosti (od–do) a orientačně i případnou frekvenci (například jednou týdně) či rozsah (třeba do 20 hodin v týdnu) s právem zaměstnavatele vždy přesný čas a rozsah upřesnit.

Měl by být rovněž dohodnut i způsob kontaktování zaměstnance, tedy například telefonickým zavoláním, SMS zprávami či e-mailem – zaměstnanec však musí zajistit, aby byl v době pohotovosti těmito způsoby kdykoliv okamžitě dosažitelný. Velmi důležité je, aby v dohodě byla upravena i doba, do které se musí zaměstnanec dostavit na pracoviště či jiné místo výkonu práce.

Pokud dohodu nepodepíšu, může mě za to zaměstnavatel postihovat?

Pokud to odmítnete, není možné to považovat za porušení pracovněprávních povinností, a tudíž takové chování nelze ani jakkoliv postihovat. Pokud však dohodu podepíšete, musíte pracovní pohotovost podle nařízení zaměstnavatele a podmínek upravených v dohodě vykonat. Kdybyste odmítl, o porušení povinnosti by v tomto případě šlo.

Co byste mi tedy radil?

Doporučoval bych nejdříve projednat se zaměstnavatelem problém s dopravou. Způsobů vidím několik: a) zaměstnavatel vám proplatí jízdu taxíkem, b) pokud máte vlastní vůz, uhradí vám náklady na pohonné hmoty a případně opotřebení, c) pro dobu výkonu pracovní pohotovosti vám zapůjčí služební vozidlo, d) máte-li kolo a jste-li ochoten ho pro tyto účely používat, doba 60 minut by na překonání vzdálenosti deseti kilometrů měla postačovat.

A co když se na tom nedohodneme?

Nebude-li možné se dohodnout na způsobu dopravy na pracoviště, další možností je prodloužit dobu dojezdu z 60 například na 95 minut. Řešení, na kterém se domluvíte, je třeba promítnout do dohody.

Bez ohledu na to nemáte povinnost dohodu podepsat. Pokud by vás za to chtěl zaměstnavatel jakkoliv trestat, porušoval by právní předpisy. Nápravy, nebyla-li by ze strany zaměstnavatele dobrovolná, by bylo možné se domáhat u soudu, popřípadě podnětem k inspektorátu práce.

Co říká zákoník práce o pracovní pohotovosti?

