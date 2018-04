Poradna: Mohou mi opakovaně prodlužovat termínovanou smlouvu?

Jsem zaměstnán na plný úvazek jako člen operního sboru v divadle. Máme šestidenní pracovní úvazek, pracujeme o sobotách i nedělích, za tyto dny dostáváme příplatky. Představení i zkoušky máme také ve státní svátky, ale už bez příplatků a bez náhradního volna. Je to tak v pořádku?

Zákoník práce nabízí dvojí možnost kompenzace za práci ve svátek. Jednak poskytnutím náhradního volna, a to v rozsahu práce konané ve svátek. Takové volno je třeba poskytnout do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek, popřípadě i v jiné době, která musí být dohodnuta. Za dobu čerpání náhradního volna se výdělek nekrátí.

A druhá možnost?

Ta spočívá v dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že místo náhradního volna bude pracovníkovi poskytnut příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku za každou hodinu práce ve svátek. Pro úplnost ještě uvádím, že pokud byste ve svátek přece jen nepracoval a tento svátek by připadl na váš obvyklý pracovní den, obdržel byste plat, jako byste pracoval, tedy ke krácení mzdy by nedošlo. Zatímco výkon práce ve svátek z důvodu účasti na představení je na místě a je opodstatněný, otázka je, zda i zkoušky je třeba za každou cenu organizovat rovněž ve svátky.

A jak je to s termínovanou smlouvou? Jsem zaměstnán již sedmý rok bez přerušení a pracovní smlouva je mi neustále prodlužována.

Uzavírání termínovaných smluv neboli pracovního poměru opakovaně vždy na dobu určitou po uplynutí předchozího období je sice možné, ale s podmínkami. Od 1. ledna 2012 platí nová úprava (obsažená zejména v § 39, odstavci 2 zákoníku práce), která by se dala shrnout do těchto bodů:

1. Pracovní poměr na dobu určitou je možné uzavřít až na tři roky.

2. K opakování (prodloužení) pracovního poměru na dobu určitou může dojít jen dvakrát, a to vždy maximálně o tři roky.

3. Možnost uzavírat pracovní poměr na dobu odůvodněnou vážnými provozními důvody či zvláštní povahou práce byla zrušena. To někteří zaměstnavatelé přijali s nelibostí. V parlamentu se nyní připravuje novela zákoníku práce, která by to znovu umožnila.

4. Další sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejnými stranami je nyní umožněno, ale až po uplynutí tří roků od skončení předchozího pracovního poměru.

Takže postup mého zaměstnavatele je v rozporu se zákoníkem práce?

To, že prodlužuje pracovní poměr vždy na další období, k čemuž dochází již po dobu sedmi let, se jeví v rozporu s ustanoveními zákoníku práce. Ten v takovém případě dává zaměstnanci možnost, jak tento protiprávní stav napravit. Pokud se domnívá, že pracovní poměr na dobu určitou je sjednán v rozporu s § 39, odstavce 2 zákoníku práce, musí před uplynutím sjednané doby písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván. Doporučuji mít doklad o doručení.

A pokud takové oznámení podám?

Pracovní poměr na dobu určitou se změní na dobu neurčitou, aniž je nezbytné k tomu uzavírat dodatek k pracovní smlouvě. V případě pochybnosti, že byly splněny podmínky, které takový postup umožňují, mohou jak zaměstnavatel tak zaměstnanec podat návrh k soudu, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.