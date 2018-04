Poradna: Mohu vzít zpět dohodu o ukončení práce?

Podepsal jsem před pár dny dohodu o rozvázání pracovního poměru. Protože ale pominuly důvody, kvůli nimž jsem se rozhodl ze zaměstnání odejít, mohu výpověď stáhnout?

Zákoník práce zná několik způsobů ukončení pracovního poměru: jednostranným či dvoustranným právním jednáním, uplynutím sjednané doby či událostí, smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Pracovní poměr tedy může skončit i dohodou, což často preferují jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Zákoník práce pouze vyžaduje, aby dohoda byla písemná s tím, že pracovní poměr skončí dnem, na kterém se obě strany dohodnou.

S takovým řešením tedy musí souhlasit dobrovolně jak pracovník, tak zaměstnavatel a tento svůj souhlas musí promítnout do písemné dohody. Protože je to dvoustranný dokument, není možné ho měnit či rušit jednostranně, ale vždy po souhlasu obou zúčastněných.

Takže je šance dohodu zrušit?

Domnívám se, že by se dalo domluvit na možnosti odstoupení od dohody s tím, že by se upravilo, v kterých případech k tomu může dojít. Anebo by dokonce bylo výslovně uvedeno, že je možné od ní odstoupit i bez uvedení důvodu.

Dále by byla možnost upravit už v dohodě výpověď s popsáním výpovědní lhůty a důvodu, pro který by ji šlo vypovědět, pokud nebylo výslovně řečeno, že ji lze vypovědět i bez udání důvodu. Je to však spíše teoretická možnost, která se v praxi nepoužívá.

Co mám tedy udělat?

Sama změna okolností, která vás vedla k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, nepostačuje k tomu, aby dokument přestal platit. I když jste nyní názor změnil či pominuly skutečnosti, kvůli nimž jste ji uzavřel a v důsledku čehož byste v práci u současného zaměstnavatele rád pokračoval.

Aby byla možnost takovou dohodu jednostranně ukončit, musela by výslovně upravovat možnost výpovědi či odstoupení. Jinak by bylo nutné, abyste skončení platnosti této dohody dojednal písemně se zaměstnavatelem. Takže je třeba se na něj s tímto návrhem obrátit a vyčkat na jeho rozhodnutí.