Poradna: Snížili mi plat. Mají na to právo?

Pracuji jako občanský zaměstnanec Policie ČR. Vedení nám snížilo tarifní složku platu o sedm procent a vydalo svou vlastní tarifní tabulku. Může takto zaměstnavatel upravit stupnici platových tarifů, která je přílohou nařízení vlády? Jsme jediné krajské ředitelství, u kterého jsou platy kráceny.

Nejdůležitější složkou platu je pro zaměstnance ve veřejných službách a správě platový tarif podle nařízení vlády číslo 564/2006 Sb. Paragraf 6 tohoto nařízení s názvem "Zvláštní způsob určení platového tarifu", doslova uvádí: "Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy". To v praxi znamená, že zaměstnavatel může zaměstnanci upravit platový tarif bez ohledu na započtenou dobu odborné praxe, a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů.

Takže je to v pořádku?

Nevím, jakým konkrétním způsobem provedl váš zaměstnavatel onu úpravu platového tarifu, ale domnívám se, že pokud vámi zmiňované snížení o sedm procent proběhlo pouze do té míry, že platový tarif v žádné z platových tříd neklesl pod úroveň danou pro první platový stupeň, je takové snížení po právu.

Pokud by však nerespektoval hranici danou prvním platovým stupněm v dané platové třídě, šlo by o porušení právních předpisů a v takovém případě bych vám doporučil se proti takovému snížení ohradit a domáhat se platu, byť sníženého na nejnižší úroveň v dané třídě, který vám náleží. Pokud by taková žádost nebyla vyslyšena, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce.

Musí zaměstnavatel v platovém výměru uvést do jaké platové třídy a do jakého stupně je zaměstnanec zařazen?

Ano, v platovém výměru musí být údaje o platové třídě, platovém stupni, o výši platového tarifu, jakož i o ostatních pravidelně poskytovaných složkách platu, což je například příplatek za vedení. Vyžaduje to přímo § 136, odst. 2 zákoníku práce.

Platový výměr vám zaměstnavatel musí poskytnout písemně v den nástupu do práce. Dojde-li později ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost opět písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Pouze v případě zaměstnanců zařazených do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel se zaměstnavatelem sjednat tzv. smluvní plat, tedy plat s pevnou měsíční částkou, ve které jsou zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu podle zákoníku práce.

Z jakých složek se plat skládá?

Plat má čtyři složky. Skládá se z platového tarifu, který je hodnocením složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a zároveň nabytých pracovních zkušeností (§ 123 zákoníku práce). Dále pak z osobního příplatku (§131 ZP), který slouží k individuálnímu ocenění schopností a vysoké výkonnosti zaměstnance a též z příplatků k platu například za vedení, za noční práci, za práci o víkendech, ve ztíženém pracovním prostředí a další (§§124 -130, 132,133 ZP).

Poslední složkou jsou odměny, které jsou nenárokovou složkou platu a umožňují zaměstnavateli ocenit v případech zvlášť hodných zřetele pracovní zásluhy zaměstnanců, převyšující požadovaný standard pracovní výkonnost (§ 134, §134a ZP).