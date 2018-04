Poradna: Jak získám invalidní důchod?

Jsem OSVČ a zranil jsem se v práci. Jak je to prosím s odchodem do invalidního důchodu, jak a kde můj zdravotní stav posoudí?

Podmínky pro získání invalidního důchodu upravuje zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to konkrétně v § 38. Shrnout by se daly zhruba do těchto bodů:

pojištěnec nedosáhl ještě věku 65 let nebo důchodového věku, je-li tento důchodový věk vyšší než 65 let stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění a zároveň nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 zákona (tj. nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku), popř. byl-li přiznán starobní důchod podle § 31 zákona před dosažením důchodového věku a pokud nedosáhl důchodového věku stal se invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání



Jak moc vážné musím mít zranění, aby mi důchod uznali?

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 procent. Zákon rozlišuje tři stupně invalidity. Jestliže pracovní schopnost poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50% a nejvíce o 69%, jde o invaliditu druhého stupně a pokud by šlo o pokles nejméně o 70%, jednalo by se o invaliditu třetího stupně.

„Žádost o přiznání invalidního důchodu sepíšete na okresním pracovišti České správy sociálního zabezpečení,“ říká advokát Jan Kozubek

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem.

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení jeho schopností ve srovnání se stavem pojištěnce před vznikem tohoto dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu doloženého výsledky vyšetření a v úvahu se bere navíc řada faktorů, například i taková věc, jako je schopnost rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti.

Uvádíte, že pro získání invalidního důchodu je důležitá také doba, za kterou platím pojištění?

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odstupňována podle věku pojištěnce. Zatímco do 20 let stačí méně než rok, při věku nad 28 let to musí být alespoň pět roků v období 10 let před vznikem invalidity. Popřípadě u pojištěnce staršího 38 let též doba pojištění 10 roků v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

A jak velký je invalidní důchod v současnosti?

Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně, tedy v roce 2014 je to 2 340 Kč a v roce 2015 to bude 2 400 Kč měsíčně. Výše procentní výměry se pak odvíjí od délky pojištění a stupně invalidity.

Netuším, jaké zranění máte, to neuvádíte, ovšem „vypůjčím“ si zdravotní problém z minulého dotazu. Zda postačí ztráta sluchu pro přiznání invalidního důchodu, to je pouze posudkové hledisko (slyší částečně nebo neslyší vůbec...), a toto omezení pracovní schopnosti vlivem ztráty sluchu uvádí posudkový lékař v procentech.

Z vyhlášky o posuzování invalidity číslo 359/2009 Sb. vyplývá, že postižení jen jednoho ucha asi na invaliditu prvního stupně nedosáhne. Mohou být však ještě jiné zdravotní komplikace, například poruchy rovnováhy. Záleží tedy vždy na komplexním zhodnocení zdravotního stavu v konkrétním případě.

Kde mám případně podat žádost?

Žádost o přiznání důchodu sepisuje OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení), tedy žadatel se dostaví na OSSZ a tam s povolaným pracovníkem sepíše žádost na stanoveném tiskopisu podle toho, co žadatel požaduje (druh důchodu a eventuálně od kdy). Na žádosti se uvádí přehled dob pojištění a další údaje.

Jde-li o žádost o přiznání invalidního důchodu, po sepsání žádosti posoudí zdravotní stav a pracovní schopnost posudkový lékař OSSZ a žádost spolu s posudkem tohoto lékaře je pak předána ČSSZ k rozhodnutí. Posudkový lékař si vyžaduje nebo žadatel o důchod předává lékařskou dokumentaci a výsledky stanovených vyšetření. Některá vyšetření, zvláště jsou-li jednoduchá, může provést posudkový lékař i sám.