Poradna: Kdy mi začne běžet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Jak je to s výpovědí ze zaměstnání, když mám smlouvu do 28. února 2014, ale již jsem podepsal novou, která vejde v platnost 1. března 2014, a rozhodl bych se podat výpověď k 25. únoru? Bude se výpovědní lhůta dvou měsíců vztahovat ke staré smlouvě, bude tedy možné odejít s jejím skončením, nebo již k nové?

Z vašeho dotazu není zcela jasné, zda máte od 1. března uzavřenu zcela novou pracovní smlouvu, nebo došlo ke změně té stávající jejím prodloužením, tedy byl k ní například sjednán dodatek.

Pokud došlo k prodloužení stávající pracovní smlouvy a výpověď podáte do konce února, výpovědní doba začne běžet 1. března. A protože je dvouměsíční (nebyla-li sjednána delší), váš pracovní poměr skončí 31. dubna 2014.

Pokud jste ale uzavřel zcela novou pracovní smlouvu s nástupem do práce

1. března, nemá smysl, abyste podával výpověď, neboť váš předchozí pracovní poměr skončí i tak 28. února. Podání výpovědi v únoru by na následující ani novou pracovní smlouvu nemělo žádný vliv.

Zeptejte se právníka Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok, nejste si jisti, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout či v jakém případě vám může dát výpověď? Posílejte nám své dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na e-mail: prilohy@mfdnes.cz

Jak to mám zaměstnavateli oznámit?

Máte-li zájem pracovní poměr skončit skutečně již 28. února, bylo by třeba, abyste se obrátil na zaměstnavatele a navrhl mu zrušení platnosti nové pracovní smlouvy. Pokud však se zrušením souhlasit nebude, pracovní poměr vznikne 1. března.

Existují i další možnosti, jak pracovní poměr skončit dříve než uplynutím výpovědní doby. Pokud byste měl v nové pracovní smlouvě sjednánu zkušební dobu (což je nepravděpodobné, neboť jde o další práci u stejného zaměstnavatele), bylo by možné pracovní poměr zrušit v této zkušební době, a to pouze sdělením zaměstnavateli. Zrušení nemusí být nijak zdůvodněno, ale musí být písemné. Pracovní poměr by skončil v den doručení tohoto dokumentu zaměstnavateli, popřípadě v den pozdější, který byste tam uvedl.

A co kdybych do práce prostě 1. března nenastoupil?

Pokud byste nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž vám v tom bránila překážka v práci nebo by se do týdne o této překážce zaměstnavatel nedozvěděl, mohl by od pracovní smlouvy odstoupit. Je to však jeho právo, kterého nemusí využít.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit na jobDNES.cz.

Zaujměte potenciálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Zákoník práce v dalším ustanovení upravuje, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit (neříká v tomto kontextu, že by od ní mohl odstoupit jen zaměstnavatel). Takové odstoupení by ale bylo možné, jen dokud zaměstnanec nenastoupí do práce. Za této podmínky by od pracovní smlouvy mohl odstoupit nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnanec.

Možnosti odstoupení zaměstnavatele jsou přitom ještě navíc vázány na splnění podmínky popsané v předchozím odstavci. Bylo by pak nezbytné, abyste nejlépe hned první den pracovního poměru doručil zaměstnavateli odstoupení v písemné formě, a to za podmínky, že do práce vůbec nenastoupíte.

A kdy by v takovém případě můj poměr skončil?

Pracovní poměr by skončil doručením dokladu o odstoupení zaměstnavateli. Pravda ovšem je, že většina právo na odstoupení od pracovní smlouvy přiznává pouze zaměstnavateli. Spor, zda odstoupením od pracovní smlouvy pracovní poměr zanikl, by musel řešit soud.

Od 1. ledna 2014 platí nové interpretační pravidlo – bude-li možné právní jednání (zde odstoupení zaměstnance od pracovní smlouvy) vyložit různým způsobem (zda je přípustné či nikoliv), použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější (že přípustné je).