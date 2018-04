Poradna: Mám nárok na volno a stravenky na služební cestě?

Na redakci se obrátil čtenář, kterého zaměstnavatel vyslal na pracovní cestu, a on si není jistý, jak je na tom se svými právy.

Mám právo na čerpání náhradního volna po služební cestě, pokud trvala od 7 do 22 hodin, případně trvala dva dny od 7 do 22 hodin druhého dne?

Jste-li na pracovní cestě ve vámi uváděném čase od 7 do 22 hodin a vaše pracovní doba je 8,5 hodin denně, třeba od 8 do 16:30, tak pokud strávíte na pracovní cestě čas mimo vaši pracovní dobu cestou autem a nejste-li řidič z povolání, není tato cesta výkonem práce, takže nárok na mzdu ani na volno nemáte.

Pokud by se však cestování na pracovní cestu uskutečnilo v pracovní době či do ní zasahovalo, třeba by trvalo od 7 do 9 hodin, za tu část, která do pracovní doby zasahuje, byste mzdu obdržel, neboť jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. A za tu vám mzda podle zákoníku práce náleží.

To je určitý rozdíl od cestovních náhrad, včetně stravného, na které máte nárok za celou dobu trvání pracovní cesty, tedy i za dobu cestování na pracovní cestu, čili i za dobu od 7 hodin a za dobu strávenou na cestě zpáteční.

Náhradní volno nebo mzdu včetně příplatku by vám však byl zaměstnavatel povinen poskytnout za předpokladu, že byste během zmíněné pracovní cesty musel trávit čas nad vaši běžnou pracovní dobu skutečným výkonem práce, tedy plněním pracovních úkolů pro zaměstnavatele.

V tomto případě by totiž šlo o práci přesčas, protože byla konána mimo určený rozpis směn na příkaz zaměstnavatele, dá-li se již předem určit, že ji bude třeba vykonat, nebo s jeho souhlasem.

Můžu služební cestu mimo pracovní dobu odmítnout?

Je třeba podotknout, že zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel může zaměstnance na pracovní cestu vyslat jen na základě dohody. Nevyhovuje-li vám tedy současný režim pracovních cest, doporučuji dohodnout se na jiném, tedy cestu vykonávat vždy během pracovní doby, je-li to možné. Pokud jste však již vyslovil písemný souhlas s vysíláním na pracovní cesty, tak i změny v režimu konání pracovních cest může být dosaženo jen po dohodě.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit.

Nyní přes 17 tisíc volných pracovních míst na jobDNES.cz. Zaujměte potencionálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz. Potřebujete poradit? Vstupte do stálé poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.

Mám právo na stravenku, pokud jsem odpracoval v zaměstnání sedm hodin a odpoledne jsem byl vyslán na služební cestu s noclehem? Zaměstnavatel tvrdí, že stravenka má přednost před dietami a za sedm odpracovaných hodin mi stravenka v den, kdy odpoledne nastoupím služební cestu, nenáleží.

K otázce stravného a stravenek je třeba hned na začátku uvést, že zatímco zaměstnanci vzniká na základě zákoníku práce při pracovních cestách právní nárok na stravné, tak stravenka je benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí zaměstnanci poskytovat. Právo na ni tedy nemáte. Většina zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na stravování ve chvíli, kdy jej mohou uplatnit jako daňově uznatelný výdaj. To je tehdy, když zaměstnanec odpracuje nejméně tři hodiny v dané směně a zároveň mu nevznikne nárok na stravné podle zákona v průběhu této směny.

Pokud jste odpracoval sedm hodin a v 16 hodin jste byl vyslán na služební cestu, bude opět záležet i na rozvržení vaší pracovní doby. Ale pravděpodobně se dá říct, že tři hodiny jste v rámci směny odpracoval a zároveň vám během ní nevznikl nárok na stravné. Neznám podmínky vašeho zaměstnavatele pro poskytnutí stravenek, které většinou bývají upraveny ve vnitřním předpise, avšak mám za to, že ve vámi uváděném případě by vám měl poskytnout stravenku i stravné.

Dává vám zaměstnavatel stravenky, nebo jinak přispívá na jídlo během pracovní doby?