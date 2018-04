Byla doma s dítětem, zaměstnavatel jí zrušil místo. Co dělat?

Byla jsem tři roky na rodičovské dovolené. Teď se chci vrátit do práce, kde jsem pracovala na plný úvazek, ale zaměstnavatel mi řekl, že se mnou už nepočítá. Místo prý zrušil. Neměla bych dostat alespoň odstupné?

K takovým situacím v praxi dochází. Zaměstnavatel po návratu zaměstnankyně z rodičovské dovolené již nemá zájem, aby v práci pokračovala. Může to být způsobeno například tím, že přijme na uvolněné místo jiného zaměstnance, který se osvědčil. Nebo pracovní pozici zrušil, což je zřejmě váš případ. Nebo provedl reorganizaci práce, tedy že rozdělil agendu jednoho zaměstnance mezi více zaměstnanců kvůli úspoře či větší efektivitě práce.

Ve všech těchto případech jde o organizační změny ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce, které dávají právo zaměstnavateli pracovní poměr ukončit.

A co má teď dělat?

Především bych doporučoval, abyste si ověřila, že vaše pracovní místo bylo skutečně zrušeno, případně kdy a jakým způsobem. Mělo by k tomu dojít rozhodnutím o organizační změně. Zjednodušeně řečeno, vaši pozici by neměl zastávat nikdo jiný, a pokud by ji zastával po část doby, kdy jste byla na rodičovské dovolené, i on by měl skončit k datu rušení této pozice či být přeřazen na jinou práci.

„Kromě toho, že vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď během rodičovské dovolené, má povinnost platit vám náhradu mzdy do skončení pracovního poměru a musí ještě vyplatit odstupné,“ říká advokát Jan Kozubek.

Pokud by skutečně vaše pozice byla zrušena, má zaměstnavatel právo s vámi pracovní poměr rozvázal. Ovšem pozor: během mateřské dovolené (trvá zpravidla 28 týdnů po porodu a tedy předchází rodičovské dovolené) tak mohl učinit jen dohodou o rozvázání pracovního poměru. Nacházela jste se totiž v ochranné době, v níž z tohoto organizačního důvodu není možno dát zaměstnankyni výpověď.

To se ale nestalo, nic jsem nepodepsala.

Dohodu vám mohl zaměstnavatel navrhnout kdykoliv, tedy i v době, kdy jste byla na rodičovské dovolené, ale aby nabyla platnosti, musela byste s takovým řešení souhlasit a dohodu podepsat. Pracovní poměr by tedy skončil dnem, který by byl uveden v dohodě, což by mohl být například i poslední den vaši rodičovské dovolené.

Pokud se tak nestalo, tuto dohodu vám zaměstnavatel patrně navrhne po skončení rodičovské dovolené. Pokud byste ani v takovém případě s jejím uzavřením nesouhlasila, nezbývá zaměstnavateli, než vám dát výpověď podle §52 písm. c) zákoníku práce. Výpověď vám může ale dát nejdříve první den po skončení rodičovské dovolené. Výpovědní doba, pokud nebyla sjednána delší, je dvouměsíční a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Protože vaše místo bylo zrušeno, práci vykonávat nemůžete, budete do skončení pracovního poměru pobírat náhradu mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Pro příklad: měla byste nastoupit do práce po rodičovské 1. července 2015. Do práce sice přijdete, ale jen proto, abyste jednala o ukončení pracovního poměru. Pokud odmítnete dohodu o rozvázání pracovního poměru podepsat, dá se očekávat, že stejný den vám zaměstnavatel doručí výpověď. Pracovní poměr bude tedy trvat až do 31. září 2015 a po celou dobu budete pobírat náhradu mzdy.

A na odstupné mám nárok?

Kromě toho, že vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď během rodičovské dovolené, má povinnost platit vám náhradu mzdy do skončení pracovního poměru, tak vám musí ještě vyplatit odstupné, neboť k rozvázání pracovního poměru dochází z důvodu organizačních.

Tip na novou práci Přišli jste o práci? Pomůžeme vám najít novou. Vyberte si z aktuálních pracovních nabídek na jobDNES.cz. Dejte o sobě vědět. Vytvořte si profesionální CV zdarma. Potřebujete poradit? Poraďte se s odborníkem v poradně jobDNES.cz

Odstupné je diferencováno podle délky trvání pracovního poměru a činí nejméně jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok. Nejméně dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval u něj alespoň jeden rok a méně než dva roky a nejméně trojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň dva roky. Jedná se o minimální zákonný nárok.

Odstupné může být vyšší, což může být stanoveno ve vnitřním předpise, dojednáno ve smlouvě, ať pracovní nebo kolektivní, případně i v dohodě o rozvázání pracovního poměru či určeno individuálním rozhodnutím zaměstnavatele. Odstupné vám náleží v případě rozvázání pracovního poměru jak výpovědí, tak dohodou.

Nejste v tom sama Také řešíte návrat do práce po mateřské? Jak si se stejným problémem poradily jiné maminky, si můžete přečíst v jedné z diskuzí na eMimino.cz.

A co když se mě chtěl zaměstnavatel jen zbavit?

Pokud by vaše pozice byla zrušena až k poslednímu dni vaši rodičovské dovolené nebo v krátké době po vašem návratu do práce, nebo by ji fakticky vykonával někdo jiný, mohlo by jít o rozhodnutí ve snaze se vás takto zbavit. Také kroky zaměstnavatele by bylo třeba podrobněji prozkoumat, zda se tedy nejedná o účelové opatření a zda jsou splněny i veškeré další náležitosti pro právoplatné rozvázání pracovního poměru podle zákoníku práce. Pokud by nebyly, bylo by možno podat žalobu k soudu na neplatnost výpovědi.