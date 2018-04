Poradna: Kdy je možné jít za peníze místo do práce k lékaři

Zaměstnanec by měl lékaře navštívit mimo svou pracovní dobu. Pokud to však není možné, má nárok na nezbytné volno. „Toto volno je tedy garantováno jen na nezbytně nutnou dobu, pokud nelze návštěvu odložit mimo pracovní dobu,“ říká advokát Ondřej Preuss a vysvětluje detaily:

Návštěva lékaře

První zákonný požadavek zní: zaměstnanec by se měl snažit plánovat návštěvu jakéhokoliv lékaře pokud možno mimo pracovní dobu nebo tak, aby do pracovní doby zasahovala jen minimálně. Je jedno, zda jde o specialistu v nemocnici, obvodního lékaře či rehabilitaci.

Zaměstnavatele není nutné žádat o povolení jen v případě, kdy je návštěva lékaře urgentní,“ říká zakladatel portálu dostupnyadvokat.cz Ondřej Preuss.

Druhý zákonný požadavek je, že pokud už placené volno dostanete, měli by vás případně ošetřit ve zdravotnickém zařízení co nejblíže bydlišti nebo zaměstnání. Proplacena je totiž pouze doba nutná k návštěvě nejdostupnějšího lékaře.

Doprovod k lékaři

Na nezbytně nutnou dobu musí zaměstnavatel uvolnit i příbuzného nemocných blízkých, tedy dětí, rodičů, partnera, které doprovází k lékaři. Většina rodičů chodí se svými dětmi k lékaři, tak má od zaměstnavatele nárok na volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden den na každé vyšetření. Může jich být tedy i několik za měsíc.

A jen připomínám že zde platí povinnost doprovodu, tedy do 15 let by měl zákonný zástupce vždy dítě k lékaři doprovázet. Mezi 15 a 18 rokem pak může chodit nezletilý sám, ale musí k tomu mít zvláštní svolení.

Dopředu je nutné zaměstnavatele varovat

Ale pozor. Nejde jen tak do práce nepřijít, protože jdete k doktorovi. Zaměstnavatele je nutné o každé takové absenci předem informovat. Vždy je nutné i vysvětlit, proč nelze využít například bližšího doktora (může jít o specializaci, doporučení od obvodního lékaře atd.). Vhodné je i poskytnout zaměstnavateli možnost si danou informaci ověřit, ale zároveň není nezbytné mu dát všechny indicie k tomu, aby zjistil v jakém zdravotním stavu zaměstnanec je.

Akutní návštěva

Pokud je návštěva akutní, urgentní a nevyhnutelná, samozřejmě není nutné nejprve zaměstnavatele žádat o povolení. V případě přímého ohrožení zdraví či dokonce života musí pracovní právo a povinnosti zaměstnance ustoupit a zaměstnanec samozřejmě nemusí do práce dorazit.

„Po vyšetření či zákroku je však potřeba zaměstnavatele neprodleně informovat a závažnost situace a také ji doložit. Jinak se může jednat o porušení povinností a v krajním případě to může vést i k výpovědi,“ doplňuje Ondřej Preuss.