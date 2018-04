Poradna: Jsem v pracovní neschopnosti, na co mám letos nárok?

Jsem v pracovní neschopnosti a chci se zeptat, jak je to s náhradou mzdy. Od ledna údajně platí nějaké změny.

Nový rok přinesl změny i do pracovní oblasti. Do 31. prosince 2013 měl nemocný zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, kterou mu vyplácel zaměstnavatel, v době prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Teprve potom mu stát začal platit dávky nemocenského pojištění, tedy takzvanou nemocenskou.

Od nového roku se doba zkracuje a zaměstnanci přísluší náhrada jen za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Nemocenská od státu mu bude poskytována od patnáctého dne.

A platí, že první tři dny se vůbec neplatí?

Ano, stále platí, že za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti se náhrada mzdy, která činí 60 procent průměrného výdělku, nevyplácí.

Za jaké dny se nemocenské dávky vyplácejí, patří do toho i svátky?

Jde o dávky nemocenského pojištění a náleží za kalendářní dny. Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí podle požadavku klienta buď složenkou na jeho adresu (služba je zpoplatněná), nebo bankovním převodem na účet.

Co si ohlídat, aby peníze přišly co nejdříve?

Má-li být dávka nemocenského co nejdříve zpracována a vyplacena, je nezbytné, aby zaměstnavatel doručil příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) potřebné doklady s doplněnými údaji bez zbytečného odkladu. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je pro zajištění pravidelné výplaty nemocenského nutné předkládat potvrzení lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze, ideálně jednou měsíčně. Toto potvrzení může lékař vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci.

A kdy peníze za nemocenskou dostanu?

Většinu dávek nemocenského pojištění zpracovávají OSSZ do 10 dnů maximálně do 30 dnů. Lhůtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal doklady příslušné OSSZ. Pokud se však provádí exekuční srážky z nemocenského, vyplácí se nemocenské vždy za celý kalendářní měsíc.