Poradna: Nedostal jsem zaplacenu práci ve svátek. Jak se mám bránit?

Už tři roky pracuji u jedné soukromé firmy a majitel mi za tu dobu ani jednou nezaplatil práci ve svátek, pokud to bylo v pracovním týdnu. Má na to právo?

Zaměstnanci, který o státním svátku nepracoval, neboť svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, náleží podle § 115 zákoníku práce náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

To se týká především zaměstnanců s hodinovou, časovou nebo úkolovou mzdou. Pokud jste odměňován "fixní" měsíční mzdou, nemělo by vám být vyplaceno méně v důsledku toho, že jste v den svátku nepracoval. Měsíční mzda náleží zaměstnanci v nezměněné výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci a svátků v kalendářním měsíci.

Zeptejte se právníka Nevíte, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout, na co máte nárok? Máte pocit, že jste dostali neprávem výpověď? Posílejte nám své dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na e-mail: prilohy@mfdnes.cz

Přesto jsem dostal méně. Jak mám postupovat?

Jestliže ke snížení vaší měsíční mzdy z tohoto důvodu došlo, je třeba vyzvat zaměstnavatele, aby vám rozdíl v nejbližším výplatním termínu doplatil. A to i za celou dobu předchozích tří let, kdy zřejmě docházelo k neoprávněnému krácení vaší měsíční mzdy.

Pokud pobíráte například hodinovou mzdu, náleží vám náhrada za tu, která vám v důsledku toho, že jste o svátku nepracoval, ušla. Když vám tato náhrada mzdy vyplacena nebyla, je třeba postupovat obdobně a vyzvat zaměstnavatele, aby vám ji uhradil.

A co kdybych ve sváteční den musel do práce?

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno ve stejném rozsahu. To musí být poskytnuto nejpozději do konce třetího měsíce, který následuje po výkonu práce, ale je možné se dohodnout i na jiné době. Mzda přísluší zaměstnanci ovšem i za náhradní volno, a to ve výši průměrného výdělku. Je to tedy placené volno.

A kdybych náhradní volno nechtěl, je možné mi práci v den svátku i proplatit?

Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout, že pracovník náhradní volno čerpat nebude. V tom případě mu bude poskytnut příplatek k dosažené mzdě, který musí být nejméně ve výši průměrného výdělku. Takže zaměstnanec obdrží za práci ve svátek jednak svou regulérní mzdu a jednak příspěvek ve výši nejméně 100 procent průměrného výdělku. Ten samozřejmě může být i vyšší a může být stanoven ve vnitřním předpise, v kolektivní smlouvě, popřípadě i ve smlouvě pracovní.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit na jobDNES.cz.

Zaujměte potenciálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Pokud jste tedy v dny svátků pracoval a nevybíral si za to náhradní volno, musí vám zaměstnavatel doplatit ušlý příplatek, a to alespoň v oné výši průměrného výdělku.

Pozor však – platí obecný zákaz výkonu práce o svátcích, takže v tyto dny by zaměstnanci vůbec neměli pracovat. Nicméně přece jen se připouštějí (kvůli veřejnému zájmu či neodkladným úkolům zaměstnavatele) některé výjimky.

Kdy je tedy možné práci ve svátek nařídit?

Podle § 91 zákoníku práce lze o svátcích nařídit práce konané v nepřetržitém provozu, naléhavé opravné práce, ty v dopravě, nakládací a vykládací, inventurní a závěrkové, při živelních událostech a v jiných mimořádných případech, práce nutné pro uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních či sportovních potřeb obyvatelstva, krmení a ošetřování zvířat, práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele...