Pracuji v noci, mám správně stanovenou týdenní pracovní dobu?

Pracuji jako noční vrátný. Pracovní dobu mám od 18 do 6 hodin. Platí nám 11 + 1 hodina přestávka. Směny máme vždy dvě noci v práci a dvě doma. Máme stanovenou pracovní dobu na 40 hodin týdně. Každý půlrok nám schází 44 hodin, jež musíme napracovat ve dnech volna, tedy 3 + 1 čtyřikrát za šest měsíců. Máme správně stanovenou týdenní pracovní dobu?

Podle mého názoru nemáte. Ve vašem případě jde o nepřetržitý pracovní režim, což je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Nepřetržitý provoz vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu. Pro nepřetržitý pracovní režim stanoví zákoník práce týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny, což je o 2,5 hodiny týdně méně než u režimu jednosměnného. Tuto týdenní pracovní dobu nelze překročit, respektive za určitých podmínek ano, ale práce nad rámec stanoveného limitu pak bude brána jako přesčas.

Stanovení týdenní pracovní doby v nepřetržitém pracovním režimu na 40 hodin týdně je špatně?

Ano, je to v rozporu se zákonem. Práce vykonávaná nad 37,5 hodiny týdně bude prací přesčas a bude za ni zaměstnanci náležet příslušná odměna, popřípadě náhradní volno.

Práci přesčas lze zaměstnanci nařídit jen z vážných důvodů. Bez dohody se zaměstnancem může nařízená práce přesčas činit maximálně osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Takže napracovávat nic nemusíme?

Požadavek, abyste napracoval 44 hodin za období šesti měsíců, není správný. Zaměstnavatel vychází nejspíše ze stanovené týdenní doby 40 hodin, byť ani to nesedí: podle mých výpočtů by to mělo být 39 hodin.

Jelikož je to nepřetržitý provoz, má být týdenní pracovní doba maximálně 37,5 hodiny, takže kalkulace vycházející z těchto dat vypadá následovně: počet hodin za půl roku s týdenní pracovní dobou: 26 x 37,5 = 975. Počet skutečně odpracovaných hodin podle popisu ve vašem dotazu: [(26 x 7) : 2] x 11 = 1 001.

Z toho plyne, že máte naopak odpracováno 26 hodin přesčasu (1 001 minus 975 = 26), neboť jsou nad rámec maximální týdenní doby pro nepřetržitý provoz, tedy nad 37,5 hodiny. Tento čas by vám měl být zaplacen nebo byste si za něj měl vzít náhradní volno.

Jak velký je příplatek za práci přesčas?

Za práci přesčas náleží zaměstnanci příplatek nejméně ve výši 25 procent průměrného výdělku, případně náhradní volno. Příplatek ani náhradní volno ovšem zaměstnanci nenáleží, pokud byla mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, což je však možné, nejde-li o vedoucí zaměstnance, jen do výše 150 hodin v kalendářním roce.

Vzhledem k tomu, že část směny pracujete v noci (což je práce od 22. do 6. hodiny), za tuto dobu vám náleží příplatek ve výši nejméně 10 procent průměrného výdělku. Stejný příplatek dostane zaměstnanec i za práci o víkendu.

V obou situacích je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. Pokud by tedy jejich výše měla být nižší než oněch 10 procent, musel byste s tím výslovně souhlasit, například v pracovní či jiné smlouvě, jestliže to již není upraveno v kolektivní smlouvě.

Protože pracujete i o svátcích, náleží vám za to náhradní volno (s náhradou mzdy) nebo příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Zde ke snížení příplatku dojít nemůže.