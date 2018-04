Finanční příspěvek výměnou za rodný list. Je to v pořádku?

Zaměstnavatel si dal do interního předpisu bod: příplatek za narození dítěte. Pro jeho uznání si ovšem nárokuje kopii rodného listu dítěte, tu jim nechci dát. Zaměstnavatel argumentuje tím, že kopii potřebují jako doklad pro finanční úřad, že příplatek vyplatil oprávněně. Ale na finančním úřadu mi řekli, že to není potřeba.

Požadavek na předložení rodného listu dítěte není nic mimořádného či neobvyklého, zejména pokud zaměstnanec požaduje daňovou slevu na dítě. V případě kontroly ze strany finančního úřadu je tento dokument průkazným dokladem a není třeba jiným způsobem finančnímu úřadu dokazovat, že zaměstnanec má na slevu nárok.

V případě, že byste tuto slevu nepožadoval, myslím si, že by zaměstnavateli mohlo postačovat, pokud byste mu předložil rodný list jen k nahlédnutí, případně k pořízení výpisu relevantních údajů.

Ale pokud zaměstnavatel trvá na předložení kopie rodného listu a nespokojí se jen s tím, že do něj nahlédne, myslím si, že není důvod této žádosti nevyhovět. Zaměstnavatel má povinnost i tyto osobní údaje zpracovávat způsobem uvedeným v zákoně o ochraně osobních údajů, takže zneužití bych se neobával. V případě zneužití hrozí zaměstnavateli vysoké sankce.

„Pokud si zaměstnavatel ve vnitřním předpisu stanovil povinnost dodání kopie rodného listu dítěte, nic tím neporušuje,“ říká advokát Jan Kozubek.

A to si zaměstnavatel může takovou povinnost jen tak stanovit?

Domnívám se, že poskytnutí příspěvku na narození dítěte by mělo být spíše vázáno na fakt samotného narození dítěte a na doložení průkazným způsobem, že k této události došlo. Pokud si však zaměstnavatel ve vnitřním předpisu výslovně stanovil povinnost dodání kopie rodného listu dítěte, nic tím neporušuje.

Příspěvek na narození dítěte není daňově uznatelný náklad, takže firma ho hradí ze sociálního fondu, pokud u ní existuje, nebo ze zisku, proto patrně stanovila toto kritérium, které se může jevit jako zbytečné či přehnané. Z tohoto důvodu může připadat i argumentace kontrolou ze strany finančního úřadu jako nepatřičná, neboť vyplacením tohoto příspěvku se daňový základ firmy nesníží.

Co mám tedy dělat?

Doporučuji tedy, abyste se znovu pokusil jednatele či jinou odpovědnou osobu přesvědčit, že jim rodný list předložíte jen k nahlédnutí či pořízení výpisu a že by toto mohlo postačovat. Ale pokud s tímto ani napodruhé neuspějete, myslím si, že neexistuje vážný důvod zaměstnavateli kopii rodného listu dítěte nedodat. Bude uložen ve vaši osobní složce a při skončení pracovního poměru by vám mohl být i vydán.

V případě, že nehodláte příspěvek na dítě oželet a budete trvat na jeho vyplacení, k němuž dobrovolně ze strany zaměstnavatele nedojde, protože nebyla splněna podmínka, kterou si stanovil, nezbývá než předložit věc k rozhodnutí soudu. Ale asi si dovedete představit, jaká bude reakce zaměstnavatele na takové jednání.