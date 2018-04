Poradna: Kolega v práci mě uráží, jak se bránit?

Kolega v práci mě neustále sprostě uráží, napadá i mou rodinu. Říká o mně nadřízenému věci, které nejsou pravdivé a vedoucí mu věří. Již několikrát jsem žádal, aby mě přeřadil do jiné směny, ale prý k tomu není důvod. Jak se mám bránit?

Problém je řešitelný, aniž byste musel dávat výpověď. Jde (či může jít) o takzvaný mobbing, což je dlouhodobé soustavné šikanování zaměstnance spolupracovníkem, zde v rovině hrubých slovních útoků. Pracovní právo má nástroje, které v podobných případech pomáhají. Vedoucí pracovník je podle mého názoru povinen se situací zabývat.

Mohu se ohánět zákoníkem práce?

V zákoníku práce je uloženo zaměstnavatelům a výslovně pak přímo vedoucím zaměstnancům vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Rovněž zákon zakazuje činit mezi zaměstnanci neodůvodněné rozdíly v zacházení, popřípadě je diskriminovat. K dalším povinnostem zaměstnavatele a potažmo i vedoucího zaměstnance patří zabezpečovat dodržování právních a vnitřních přepisů, a to nejen pracovněprávních.

Zaměstnancům pak ukládá povinnost spolupracovat s ostatními, k čemuž je žádoucí mít korektní vzájemné vztahy. Pokud vám tedy váš vedoucí sdělil, že s tím nic dělat nebude, podle mého názoru i on porušuje své pracovněprávní povinnosti a mohl by být ze strany zaměstnavatele za takový postoj postižen.

Co mám tedy vedoucímu navrhnout?

Myslím, že by si vedoucí měl s vaším kolegou otevřeně promluvit, k takovému rozhovoru jej znovu vyzvěte, a požádat ho, aby útoků na vás a vaši rodinu zanechal. Nejenže snižují vaši pracovní pohodu, nýbrž mohou i negativně ovlivňovat atmosféru na celém pracovišti. Tento rozhovor je jistě možné vést i za vaší účasti, neboť není vyloučeno, že kolega bude považovat vaše obvinění za nepravdivá či přehnaná.

Potřebuji nějaké důkazy?

Bylo by dobré, kdybyste mohl svá tvrzení nějak prokázat, například svědeckou výpovědí jiného kolegy, který byl útokům přítomen. Vše si při rozhovoru vzájemně vyříkejte, zdůrazněte nepřípustnost kolegova jednání a chtějte, aby s útoky na pracovišti okamžitě přestal.

Šikanózní útoky na vás mohou být i porušením občanského práva, konkrétně práva na ochranu osobnosti (vaší i členů vaší rodiny) a jednáním v rozporu s dobrými mravy. Úkolem vedoucího pracovníka je usilovat i o to, aby tyto útoky skončily a neovlivňovaly atmosféru a výkony na pracovišti.

Je totiž nepochybné, že čas strávený urážkami a útoky není řádným výkonem pracovní činnosti, a je tedy porušováním pracovněprávních předpisů ze strany vašeho kolegy, které by měl vedoucí rovněž postihovat.

Co když s tím i přesto vedoucí nic neudělá?

Pokud nadřízený nehodlá vniklý spor efektivně řešit s cílem, abyste oba mohli zůstat na stejném pracovišti v totožné směně, má samozřejmě možnost (nikoliv však právní povinnost) přeložit jednoho z vás (patrně to budete vy) do jiné směny.

Umožňuje-li to organizace práce, byla by to nejlepší, nejrychlejší a nejhospodárnější možnost. Pakliže by vám potřebnou pomoc neposkytl váš přímý nadřízený, lze požádat jiného zodpovědného vedoucího zaměstnance či příslušné oddělení (personální/HR).

Mohu si případně stěžovat i jinde než jen v zaměstnání?

Jestli zaměstnavatel s vaším problémem nic neudělá, je pochopitelně možné podat podnět k inspektorátu práce, neboť by mohlo jít o porušování zákonných povinností zaměstnavatelem (nezabránil šikanóznímu jednání, diskriminaci a podobně).

Kdyby intenzita útoků neklesala, není vyloučena ani možnost zvážit žalobu na ochranu osobnosti, na jejímž základě může být vašemu kolegovi soudem uloženo, aby upustil od neoprávněných zásahů do vaší soukromé sféry, omluvil se vám (písemně, veřejně), anebo dokonce aby vám poskytl přiměřené peněžní zadostiučinění.

Setkali jste se v zaměstnání se šikanou?