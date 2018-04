Poradna: Propustili mě z firmy, která je v konkurzu. Jaká mám práva?

Rok po mém nástupu na mateřskou dovolenou můj zaměstnavatel ukončil činnost kvůli platební neschopnosti. S insolvenčním správcem jsem sepsala ukončení pracovní činnosti podle paragrafu 52 písmene a) zákoníku práce. Od té doby se neozval, jaká mám práva?

Jakékoliv nároky vzniklé z pracovněprávních, obchodněprávních či občanskoprávních sporů je třeba uplatnit co nejdříve. Šance, že vymůžete svou pohledávku po delší době, může být menší, byť insolvenční řízení probíhají nezřídka i několik let.

S rozvázáním pracovního poměru, ať dohodou nebo výpovědí, podle paragrafu 52 písmene a) je spojen nárok na odstupné (§ 67 zákoníku práce), které podle odpracovaných let dosahuje zákonné výše minimálně jednoho až tří průměrných měsíčních výdělků.

Napište nám Nevíte, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout, na co máte nárok? Máte pocit, že jste dostali neprávem výpověď? Posílejte nám své dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na e-mail: prilohy@mfdnes.cz



Takže mohu žádat peníze?

Nárok na odstupné se považuje za pohledávku postavenou na roveň těm za majetkovou podstatou, což znamená, že takové se uspokojují v insolvenčním řízení kdykoli po rozhodnutí o úpadku, a to přednostně před "obyčejnými" pohledávkami ostatních věřitelů.

Vymáhá se přímo na insolvenčním správci, není nutné se do insolvenčního řízení přihlašovat. Není-li však tato pohledávka uhrazena insolvenčním správcem dobrovolně, je možné podat žalobu na plnění podle § 80 písmene b) občanského soudního řádu.

Zdrojem splacení pohledávek jsou pouze finanční prostředky bývalého zaměstnavatele a dále ty získané zpeněžením jeho majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty. Proto má smysl žalobu podat, pokud insolvenční správce odmítá uhradit pohledávku dobrovolně, třebaže na ni má peníze.

A existuje ještě nějaká jiná cesta?

Další možností by bylo požádat o uspokojení mzdových nároků Úřad práce České republiky na základě zákona číslo 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

To už ve vašem případě zřejmě nebude možné, protože podmínkou je uplatnit mzdové nároky nejpozději do pěti měsíců a patnácti dnů následujících po dni, kdy krajská pobočka úřadu práce vyvěsila informace o zahájení insolvenčního řízení se zaměstnavatelem nebo o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení. Pokud byste to ve lhůtě stihla a úřad práce vyplatil jen část odstupného, nebrání to tomu, aby zbytek byl uspokojen v insolvenčním řízení.

Doporučuji vyzvat insolvenčního správce písemně doporučeným dopisem, aby vám na účet, který mu v listu sdělíte, vyplatil odstupné, jež vám náleží, nebo vám alespoň sdělil, kdy k výplatě dojde.

Musím jednat pouze s insolvenčním správcem? Jednání bylo nepříjemné.

Prohlášením konkurzu přechází podle § 246 insolvenčního zákona (182/2006 Sb.) na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou dlužníka, což je váš bývalý zaměstnavatel. Současně na něj přechází i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

Zároveň je v insolvenčním zákoně výslovně uvedeno, že insolvenční správce vystupuje po prohlášení konkurzu vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel. Proto to byl právě on, kdo s vámi rozvázal pracovní poměr.