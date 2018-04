Poradna: Může mi šéf dát výpověď v ochranné lhůtě?

Pracuji jako stavební údržbář a jsem již několik měsíců v pracovní neschopnosti. V říjnu jsem obdržel od zaměstnavatele sdělení, že mi zrušili místo, a že jsem se stal nadbytečným. Je výpověď platná?

Výpověď vám byla dána v rozporu s platnými právními předpisy, konkrétně zákoníkem práce. V § 53 tohoto zákoníku se stanoví výslovný zákaz dát výpověď zaměstnanci v ochranné době. Ochrannou dobou se rozumí mimo jiné i doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, neboli který je, jak píšete, v pracovní neschopnosti.

Zákaz výpovědi ale není absolutní. Nevztahuje se například na výpověď danou pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) ZP, což je zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, nebo podle písm. b), což je přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Toto ale není váš případ, neboť vám byla dána výpověď dle § 52 písm. c), tedy pro nadbytečnost z důvodu, že bylo zrušeno vaše pracovní místo, což vám také zaměstnavatel ve výpovědi výslovně sdělil.

Jaké mohou být důvody k výpovědi?

Zaměstnavatel přijal rozhodnutí o organizační změně, které spočívá v tom, že vaše pracovní místo zrušil. Na takovýto postup má jistě právo, pokud se nejedná o fingované jednání, jehož skutečným úmyslem je zbavit se zaměstnance, kterého již nemá zájem zaměstnávat, a to proto, že nemá a nemůže použít pro výpověď jiné důvody, které mu nabízí § 52 zákoníku práce.

Výpověď je totiž možno dát jen z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Neexistují-li takové důvody, sahají zaměstnavatelé k výpovědi právě z důvodu organizačních v domnění, že tím snadněji dosáhnou svého cíle.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit.

Nyní přes 17 tisíc volných pracovních míst na jobDNES.cz.

Zaujměte potenciálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz. Potřebujete poradit? Vstupte do stálé poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.

Co mám dělat? Pracovní neschopnost ukončím za pár dní.

Ve vašem případě by bylo žádoucí písemně oznámit zaměstnavateli, že výpověď vám byla dána v rozporu s platnými předpisy a proto je neplatná. Že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával. Takové oznámení je možno doručit zaměstnavateli ještě i v době, kdy jste v pracovní neschopnosti či kdykoliv později, například na konci listopadu či v prosinci, kdy ještě budete pracovat a podle domněnky zaměstnavatele budete ve výpovědní době.

Jaký bude podle vás další postup zaměstnavatele?

Dá se předpokládat, pokud si zaměstnavatel uvědomí svou chybu (buď sám nebo tím, že ho na to takto upozorníte), že vám znovu výpověď doručí a to, jakmile nastoupíte do práce, což může být například hned po ukončení nemocenské.

V tom případě by ale již k výpovědi došlo po právu a výpovědní doba, která pokud nebyla sjednána v delší době, je dvouměsíční a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud byste tedy výpověď dostal znovu do konce listopadu, výpovědní doba by začala běžet od 1. prosince 2013 a skončila by 31. ledna 2014.

Mohu v lednu ještě pracovat, když k 1. 1. moje místo zruší?

Od 1. ledna byste již neměl pracovat a být na překážce v práci na straně zaměstnavatele, neboť svou práci již vykonávat nemůžete z důvodu, že vaše pracovní místo bylo zrušeno. Po dobu této překážky budete pobírat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

A jak je to s odstupným, na jaké mám nárok?

Vzhledem k tomu, že k rozvázání pracovního poměru dojde patrně i v dalším období právě z důvodu dle § 52, písm. c), náleží vám dle § 67 zákoníku práce odstupné, a to ve výši podle odpracovaných let. Pokud jste pracoval u zaměstnavatele alespoň dva roky, máte nárok na odstupné nejméně ve výši trojnásobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Vnitřní předpis či kolektivní smlouva by mohl stanovit, že máte nárok na vyšší odstupné.

Doporučuji sledovat, zda zaměstnavatel znovu a v krátké době vaše místo neobnoví a neobsadí jiným zaměstnancem. V tom případě by mohlo jít o simulovaný právní úkon a mohl byste zvážit podání žaloby na neplatnost výpovědi.