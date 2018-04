Za románek v práci vám výpověď nehrozí

Pokud na pracovišti vznikne milostný vztah mezi šéfem a podřízenou, nebo mezi zaměstnanci na stejné úrovni, není důvodem k tomu, aby pracovní poměr jednoho z nich skončil. Důležité je, zda tento vztah nebude mít vliv na plnění pracovních úkolů a jaký je postoj vedení firmy k takovým situacím. Záležet bude i na reakci spolupracovníků.

Má právo vedení firmy lásku na pracovišti vůbec řešit?

Některé akce organizované vedením firmy, večírky, sportovní a kulturní aktivity, ke vzniku takových vztahů mohou přispět. Domnívám se, že pokud takovýto vztah nemá vliv na pokles výkonnosti a negativní dopad na morálku ve firmě, není důvod, aby vedení firmy takovouto situaci jakkoliv radikálně řešilo.

Jde do značné míry přece jen o soukromou záležitost, a nejsou-li k tomu vážné důvody, jejich vztah by mohl být respektován i zaměstnavatelem.

Je správné milostný vztah přiznat?

Reakci spolupracovníků mohou zamilovaní do určité míry ovlivnit tím, že se pokusí co nejdéle takový vztah utajit. Pokud již ale vejde ve známost, důležité je, aby se zamilovaný pár choval tak, aby nevzbuzoval na jedné straně závist a na druhé nelibost.

Například by měl vynechat dotyky, polibky, telefonáty, rozhovory, a to někdy i s intimním obsahem, familiárním oslovováním a chováním, neboť ne všichni mohou mít pochopení pro takové jednání. Je lepší vystupovat navenek tak, že se nic neděje.

Co když šéf chce kvůli tomu přeřadit jednoho z páru na jiné pracoviště?

Aby byl jeden z tohoto páru přeřazen na jiné pracoviště, je podle mého názoru z praktických důvodů rozhodně namístě či žádoucí. Mělo by to být takové místo, aby nebyli přímo či nepřímo ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti.

Třebaže by působení na stejném pracovišti nemuselo mít vliv na hodnocení, či dokonce odměňování partnera či pracovní výkony, pochybnosti by to u jiných mohlo určitě vyvolávat, což jistě nemusí být dobré ani pro vedoucí pracovníky a nemusí ani přispívat k dobré atmosféře ve firmě.

K přeřazení na jiný druh práce by bylo však třeba upravit pracovní smlouvu, tedy se změnou musí zaměstnanec souhlasit.

Existují nějaké předpisy, které lásku v práci vyloženě zakazují?

Z praxe vím, že česká společnost je poměrně tolerantní k takovým vztahům a zaměstnavatel většinou nehodlá "románky" nějak radikálně řešit, nemá-li k tomu jiný důvod, než jen samotný vztah. Tedy plní-li si dvojice své pracovní úkoly dobře a chovají se oba spořádaně.

Většina českých firem takovéto situace ve svých vnitřních předpisech neřeší. Je ale pravda, že některé mezinárodní firmy tomuto problému pozornost věnují, dokonce v pracovních smlouvách, převážně u vrcholového managementu, mimopracovní styky se spolupracovníky výslovně zakazují.

Pokud by došlo k porušení takového zákazu, mohl by to být i důvod k rozvázání pracovního poměru. Otázkám interpersonálních vztahů se mohou věnovat i etické kodexy firmy.

Řeší takové vztahy zákoník práce?

Zaměstnavatelé nemají žádnou oporu či návod v zákoníku práce, neboť ten pouze zakazuje, aby fyzická osoba, je-li zaměstnavatelem, zaměstnala svého manžela či manželku. O ostatních interpersonálních vztazích na pracovišti nepojednává. Přesto k hlavním povinnostem vedoucích zaměstnanců patří mimo jiné co nejlépe organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní podmínky.