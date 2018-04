Obezita ochrání před výpovědí. Překvapivé rozhodnutí soudního dvora

15:00 , aktualizováno 15:00

Fanoušci televizního seriálu Simpsonovi si možná pamatují, jak se Homer snažil ztloustnout o padesát kilo. Jako obézní chtěl získat status postiženého, aby už nemusel chodit do práce. Obezita se nevyhýbá ani Čechům. A co na to zaměstnavatelé? Nad tím se zamýšlí advokát Arthur Braun.