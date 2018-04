Poradna: Zaměstnavatel mi zakazuje nosit si osobní věci na pracoviště

Může zaměstnavatel určovat podmínky pro vstup na pracoviště? Před vchodem do běžné kanceláře bude stát hlídač, přes kterého neprojde pracovník, který u sebe bude mít jakoukoli osobní věc. Vše, mobil, dokumenty, pití, jídlo, peněženku, doklady..., je nutné zanechat v uzamykatelné skříňce. Má na to firma právo?

Má-li zaměstnavatel potřebu přijmout nějaká opatření před vstupem zaměstnanců na pracoviště, má na to právo, pokud jsou k tomu důvody spočívající v povaze práce, která vyžaduje větší ochranu pracoviště, než je obvyklé, a respektuje-li i práva zaměstnanců, tedy jejich osobnost a soukromí. Vše ale musí být v rozumném poměru a opatření nesmějí být v rozporu s právními předpisy.

Zaměstnavatel tedy může při splnění výše uvedených kritérií stanovit povinnost zaměstnanců odkládat věci před vstupem na pracoviště. Podrobněji by to mělo být upraveno ve vnitřním předpisu. Povinnost se však musí uplatňovat přiměřeně vzhledem k potřebě zaměstnavatele a k druhu, způsobu a místu práce zaměstnance.

Zeptejte se odborníků Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok, nejste si jisti, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout či v jakém případě vám může dát výpověď? Máte problémy s kolegy v práci či s nadřízenými, máte pocit, že jste diskriminováni kvůli svým názorům, věku či pohlaví? Posílejte nám své dotazy, předáme je specialistům na pracovní právo a zodpovíme je v rubrice Poradna. Pište na e-mail: prilohy@mfdnes.cz

Ale že u sebe nemůžu mít ani telefon? Pracuji v běžné kanceláři.

Zaměstnavatel může požadovat, aby pracovník nenosil na pracoviště telefon, pokud mobil nebo jeho signál mohou poškodit výrobní zařízení či mít dopad na bezpečnost práce. A může dokonce výslovně chtít, aby zaměstnanec v pracovní době nepoužíval soukromý mobil. Vždy je nezbytné se na každý případ dívat individuálně a poměřovat potřebu zaměstnavatele s osobními právy zaměstnance.

Odkládání peněz, a dokonce osobních dokladů, ale považuji u práce v kanceláři za nepřiměřené a za jednání téměř šikanózní. Zákonem je výslovně zakázáno odebírání občanského průkazu při vstupu do objektů, avšak dobrovolné odložení ve skříňce by bylo možné, neboť zákon nestanoví povinnost mít občanský průkaz u sebe. Nicméně postup vašeho zaměstnavatele s důsledky jeho nesplnění nelze považovat za dobrovolné respektování tohoto nařízení.

A co když mi skříňku plnou osobních věcí vykradou?

Za odložené věci, které se běžně nosí do práce, zaměstnavatel objektivně odpovídá. To znamená, že nehledě na zavinění, vykrade-li někdo zaměstnanci skříňku, je zaměstnavatel povinen mu nahradit škodu. Za věci, které se běžně nenosí do práce, odpovídá zaměstnavatel jen do výše 10 tisíc korun. Pokud však převzal věc do zvláštní úschovy, bude povinen uhradit plnou hodnotu.

Zaměstnavatel má však právo provádět kontrolu odnášených i vnášených věcí z důvodu ochrany svého majetku, popřípadě dělat prohlídky zaměstnanců skrze bezpečnostní rám nebo jiným pracovníkem. Nesmí však při nich docházet k snižování lidské důstojnosti, cti či ohrožení zdraví kontrolovaného.

A zmiňuje se nějak o kontrolách zaměstnanců zákoník práce?

Ano, některé podmínky pro vstup zaměstnanců na pracoviště jsou v zákoníku práce upraveny, jako například povinnost být na začátku směny na pracovišti či nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu. Zaměstnavatel má právo dodržování těchto požadavků kontrolovat a z porušení vyvodit důsledky.

Prioritní povinností zaměstnavatelů je vytvářet bezpečné a příznivé podmínky pro výkon práce a chránit zdraví zaměstnanců. Neúměrné, nebo dokonce neodůvodněné zatěžování pracovníků různými příkazy a zákazy či omezeními může mít vliv na jejich psychiku a ve svém důsledku i na jejich pracovní výkonnost.