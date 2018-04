Poradna: Svatba, stěhování, pohřeb. Na co si můžete vzít placené volno

Říká se tomu osobní překážky v práci a myslí na ně zákoník práce. Tady je seznam těch nejvyužívanějších.

1 Doprovod k lékaři

Rodičům se nejednou za rok stane, že jejich dítě onemocní. A pokud nepomohou babičky, musí se omluvit v práci a s marodem vyrazit k lékaři sami. Na to jim náleží volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na jeden den.

„Většina lidí neví, že mzdu zaměstnavatel hradí i v případě, že k lékaři doprovázíte manžela či druha, vlastní rodiče, prarodiče nebo rodiče, prarodiče manžela. Váš zaměstnavatel vás musí uvolnit na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na jeden den. Zákoník práce však primárně předpokládá, že zaměstnanec bude těchto možností využívat pouze v případě, kdy nemůže předmětné činnosti provést mimo pracovní dobu,“ říká manažer náboru ČSOB Martin Vejplacha.

2 Svatba

Tento ojedinělý zážitek je pěkným žroutem nejen peněz, ale i času. A i na to zákoník práce myslí. Novomanželům připadají dva dny volna, z toho jeden k účasti na vlastním obřadu. S náhradou mzdy však počítejte pouze za jeden den.

Nárok na jeden den volna v den obřadu a s náhradou mzdy mají i rodiče snoubenců. V případě, kdy snoubenci již mají děti, ty mají právo na den volna, ale bez náhrady mzdy.

3 Narození dítěte

Při jednom ze zásadních okamžiků v životě nechce většinou otec dítěte chybět. Pokud doprovází ženu do porodnice, musí mu to zaměstnavatel umožnit na dobu nezbytně nutnou, a to s náhradou mzdy. Totéž platí pro převoz manželky či družky z porodnice domů.

„V případě, kdy chce být nastávající otec svědkem narození potomka a zůstat u porodu, zaměstnavatel mu musí poskytnout pracovní volno, mzdu mu však neproplatí,“ říká Martin Vejplacha z ČSOB. Vysvětluje, že začátek porodu určuje lékař, který by měl také otci potvrdit, jak dlouho byl u porodu přítomen, aby to pak mohl prokázat zaměstnavateli. Zásadním měřítkem bývá přiměřenost. Takže například tvrzení, že zaměstnanec byl celou pracovní dobu na cestě do porodnice, když ji má v místě bydliště, jen těžko uvěřit.

4 Stěhování

Stěhování je také událostí, která vám zabere spoustu času. Od zaměstnavatele můžete žádat dva dny neplaceného volna, na náhradu mzdy však nárok nemáte. Jinak je tomu pouze v případě, že se stěhujete na popud zaměstnavatele, tedy například do jiného města. V takovém případě vám náleží také dva dny volna, ovšem plně proplacené.

5 Darování krve

Pokud jste dárcem krve a tuto záslužnou činnost nemůžete provést mimo pracovní dobu, náleží vám pracovní volno s náhradou mzdy za dobu cesty k odběru a zpět, samotného odběru a zotavení po odběru. Obdobně se postupuje při darování dalších biologických materiálů.

6 Úmrtí v rodině

Placené volno na pohřeb Dva dny placeného volna na zařízení pohřbu manžela, manželky, druha, družky, dítěte

Den placeného volna na zařízení pohřbu rodičů, sourozence, rodičů partnera, sourozence partnera, dítěte manžela či manželky, sourozence manžela či manželky

Placené volno v den pohřbu: vnučky, vnuka, prarodiče + všechny předešlé případy



V případě úmrtí v rodině máte také nárok na volno s náhradou mzdy. Za předpokladu, že budete zařizovat pohřeb, vám náleží 1 až 2 dny placeného volna (podle tabulky). V den pohřbu vás zaměstnavatel uvolní, také s náhradou mzdy. „Výjimkou je úmrtí vzdálenějšího člena rodiny, například strýce či tety. V den pohřbu si nezapomeňte nechat vystavit potvrzení od pohřebního ústavu, na základě kterého vám zaměstnavatel poměr průměrné mzdy proplatí,“ dodává Martin Vejplacha.

Podrobné informace, kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno, ať už s náhradou mzdy, či bez ní, naleznete v zákoníku práce a v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v sekci Práce a právo.