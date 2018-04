Chci podnikat na rodičovské dovolené. Nepřijdu o státní příspěvek?

Jsem na rodičovské dovolené na čtyři roky. Do konce mi zbývá necelý rok. Teď se mi naskytla možnost podnikat. Nevím ale, zda nepřijdu o státní příspěvek. Jaká jsou omezení?

Rodičovská dovolená se zpravidla čerpá do 3 let věku dítěte. S dítětem je možno zůstat „doma“ až do 4 let jeho věku, rodič ale musí na tuto dobu požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, což je tedy i zřejmě i váš případ.

Na rodičovské dovolené je situace v možnosti přivydělat si poněkud jednodušší než při mateřské dovolené. Je možné pracovat jak u současného zaměstnavatele, tak i zaměstnavatele jiného, a to v podstatě bez omezení. Je také možno si přivydělávat i samostatnou výdělečnou činností neboli podnikat na základě živnostenského oprávnění. Nicméně stále platí povinnost zajistit osobní, celodenní a řádnou péči o dítě, které je nejmladší v rodině, pokud nechcete přijít o příspěvek.

„Pokud rodič na rodičovské dovolené začne podnikat jako OSVČ, jeho činnost je považována za takzvanou vedlejší samostatnou výdělečnou činnost,“ říká advokát Jan Kozubek.

Můžu dát dítě i do školky?

Pokud nemůžete celodenní a řádnou péči o dítě zajistit sama, například při práci z domova, musíte ji zajistit s pomocí jiné zletilé osoby - manžela, prarodičů, chůvy, případně dítě umístit do předškolního zařízení. Ale jen děti starší dvou let. Dítě mladší dvou let je možno do takového zařízení dát jen maximálně na 46 hodin v kalendářním měsíci.

Nevadí, že budu podnikat ve stejném oboru jako můj zaměstnavatel?

Pokud byste podnikala, tedy konala takovou výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele, je třeba podle § 304, odst. 1 zákoníku práce, abyste si od něj vyžádala předem písemný souhlas. Na druhou stranu výdělečnou činnost, která by nebyla shodná s předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele, můžete vykonávat v době rodičovské dovolené bez omezení.

Budu muset platit pojištění?

Pokud rodič na rodičovské dovolené začne podnikat jako OSVČ, jeho činnost je považována za takzvanou vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Tehdy mu vzniká povinnost platit pojistné na sociální pojištění. Ovšem jen tehdy, převýší-li jeho příjmy v kalendářním roce stanovený limit, který v roce 2015 činí 63 865 korun.

Zdravotní pojištění za rodiče na rodičovské dovolené platí stát, což ale platí jen u rodičů, kteří nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. V případě, že začne osoba na rodičovské dovolené podnikat, stát za ni již zdravotní pojištění neplatí a OSVČ má povinnost si zdravotní pojištění platit sám. V prvním roce podnikání nemusíte platit zákonem stanovené minimální zálohy na zdravotní pojištění, ty doplatíte až po odevzdání daňového přiznání podle skutečně dosaženého zisku.

V současnosti beru státní příspěvek 3 800 korun. Je to v pořádku?

Rodičovský příspěvek je po dobu rodičovské dovolené vyplácen jednomu z rodičů, a to na nejmladší dítě v rodině. V zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je stanovena celková částka rodičovského příspěvku, která může být z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině maximálně vyplacena, což je 220 000 Kč, není-li v zákoně stanoveno jinak. Takže pokud je této částky dosaženo ještě před dovršením 4 let věku dítěte, rodičovský příspěvek přestane být vyplácen.

Výše příjmu rodiče nemá dopad na výplatu rodičovského příspěvku, takže výdělečnou činností neztratíte právo na pobírání tohoto příspěvku. Pokud je rodič na rodičovské dovolené v délce trvání čtyř let, výše příspěvku činí 7 600 korun do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 korun do čtyř let věku dítěte. Pokud je na rodičovské dovolené kratší dobu, výše příspěvku v jednotlivých měsících je vyšší.