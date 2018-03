Poradna: Udělal ze mě na internetu blázna, jak se mám bránit?

, aktualizováno

Co když o vás na internetu, na sociálních sítích někdo napíše, že trpíte psychickou poruchou a přečtou si to známí i kolegové v práci? Zda je možné beztrestně na internetu pomlouvat druhé nebo zveřejňovat jejich fotografie, na to odpovídá advokát Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz.