Poradna: Jak dlouhé mohou být přesčasy a kolik za ně dostanete

Zaměstnavatel mi nařídil přesčasy. Někdy je ale práce navíc nejistá a já čekám na telefonu, zda ji neodvolají. Stává se tedy, že mi z práce zavolají zhruba hodinu před nastoupením, že se přesčas ruší. Náleží mi i za toto vyčkávání na mobilu mzda?

Prací přesčas je práce vykonávána nad stanovenou pracovní dobu. Zákoník práce navíc požaduje, aby přesčas byl vykonáván jen výjimečně a práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Chápu tedy, že jednání zaměstnavatele vnímáte jako nekorektní.

Nemám dostatek informací, abych se vyjádřil úplně přesně. Ale je důležité zdůraznit, že zaměstnavatel nemá nárok na to, aby jeho zaměstnanec byl neustále na příjmu. Pokud by na tom trval, už by se patrně jednalo o práci z domova, za kterou by byl nárok na odměnu.

Maximálně 416 hodin za rok

„Zaměstnanec má zase za práci přesčas nárok na příplatek ke mzdě ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud tedy nedostane náhradní volno,“ říká Ondřej Preuss, zakladatel webu dostupnyadvokat.cz

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. U vedoucích zaměstnanců pak maximálně 416 hodin ročně.

Na druhou stranu, zaměstnanec může s delší prací přesčas souhlasit a dohodnout se na ní. Ani tato dohoda není však neomezená. Za kalendářní rok nesmí práce přesčas u žádného zaměstnance přesáhnout 416 hodin. Do tohoto limitu se však nezahrnují přesčasy, za které zaměstnanec dostal náhradní volno.

Prací přesčas také není práce vykonávaná zaměstnancem „zbytečně“ dlouho bez souhlasu zaměstnavatele. Pokud se tedy někdo například zdrží v kanceláři svou vinou až do večerních hodin, není to automaticky práce přesčas.

Výhody práce přesčas:

Výhody práce přesčas je nutné rozdělit na výhody pro zaměstnavatele a pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele je samozřejmě výhodné (a někdy i velmi důležité), pokud se práce stihne včas a řádně dokončit.

Zaměstnanec má zase za práci přesčas nárok na příplatek ke mzdě ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud tedy nedostane náhradní volno. I to však může být považováno za výhodu, například při prodlouženém víkendu.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit na jobDNES.cz Potřebujete poradit? Vstupte do stálé poradny jobDNES.cz o trhu práce a hledání zaměstnání.

Nevýhody práce přesčas:

Hlavní nevýhodou pro zaměstnance je samozřejmě delší a namáhavější směna, proti které se navíc nemůže často bránit, a to zejména pokud jde o vedoucího zaměstnance. Práci přesčas, pokud je nařízená, totiž nelze většinou odmítnout (výjimkou mohou být například zdravotní důvody).

Navíc ani příplatek ji nemusí kompenzovat. Mzdu lze totiž sjednat již s přihlédnutím k práci přesčas, u běžných zaměstnanců do 150 hodin, u vedoucích v plném rozsahu, tedy až do 416 hodin. Pak nemůže zaměstnanec za práci přesčas vůbec nic požadovat.

Nevýhodou pro zaměstnavatele je určité dilema. Zaměstnavatel si musí zvolit, zda se zaměstnancem dohodne na konkrétní mzdě, která již zahrnuje práci přesčas, anebo si vymíní, že mu bude výši mzdy určovat jednostranně mzdovým výměrem. Pak ale již musí přesčasy vyplácet. Obecnou nevýhodou pro zaměstnavatele je samozřejmě jakýkoliv zvýšený náklad související s prací přesčas.