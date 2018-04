Novinka: jak si vyřídit ošetřovné a kolik peněz dostanete

Dlouhodobé ošetřovné je novou dávkou, kterou od 1. června zavádí novela zákona o nemocenském pojištění. Díky němu se budou moci lidé postarat o své příbuzné, kterým se stal vážný úraz, nebo prodělali vážnou nemoc. A to za peníze.

Co konkrétně nová dávka nabízí?

Pečující osoba bude mít možnost čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Dlouhodobé ošetřovné bude vyplácet stát, příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Za tuto dobu se ošetřovaná osoba buď může uzdravit, nebo se o něj rodina musí starat nadále, ale v takovém případě je jí poskytnut prostor pro to, aby se na takovou alternativu mohla připravit.

Zásadní je, že s nepřítomností zaměstnance bude muset jeho šéf souhlasit.

Ano, zaměstnavatel bude povinen udělit souhlas, a to písemný, s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče. Platí jediná výjimka, a to pro situaci, kdy by prokázal, že udělení souhlasu brání závažné provozní důvody. Zákon obsahuje i výčet těch, kteří nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají, jsou jimi například zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo studenti.

„Zajímavé je, že o nemocnou osobu se může starat i druh či družka, nebo ti, co žijí ve společné domácnosti,“ říká advokátka Klára Valentová.

Zaměstnanci po ukončení péče o rodinného příslušníka bude garantován návrat na jeho původní pozici a pracoviště, zároveň mu po dobu poskytování dlouhodobé péče nebude možné udělit výpověď.

O jakou osobu je možné až tři měsíce pečovat?

O příbuzného, u něhož došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po 7 kalendářních dní, a zároveň je předpoklad, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat péči po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Okruh osob, jež jsou za stanovených podmínek oprávněny pečovat o ošetřovanou osobu, je stanoven poměrně široce. V první řadě jde samozřejmě o manžele či registrované partnery. Dále pak o příbuzného v přímé linii či sourozence, tchyni či tchána, snachu či zetě, neteř či synovce, tetu či strýce.

Zajímavé však je, že takovou osobou může být i druh či družka, což znamená, že o ošetřovanou osobu se může starat i například druh neteře ošetřované osoby. Právo přísluší i druhovi či družce ošetřované osoby nebo jiné fyzické osobě žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti, pokud je splněna podmínka společného trvalého bydliště.

Nemusím ale o příbuzného pečovat celou dobu sama. Mohu se s někým střídat.

Lidé se v ošetřování mohou opakovaně střídat, vždy však jen po celých dnech, s tím, že dávka náleží vždy jen jednomu. Dávka bude poskytována nemocensky pojištěné osobě, které ošetřovaná osoba udělila písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče na předepsaném formuláři.

Postup bude takový, že na příslušném tiskopise bude vyplněna žádost a k ní připojeno potvrzení, které vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem odeslána na okresní správu sociálního zabezpečení.

Mohou ošetřovné získat o osoby samostatně výdělečně činné?

Dlouhodobé ošetřovné mohou čerpat i podnikatelé - OSVČ. Podmínkou nároku na dávku je účast na nemocenském pojištění (dobrovolné pojištění) jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Ještě bych dodala, že kritika zavedení nové dávky nemocenského pojištění zazněla především z Hospodářské komory, která se obává zneužívání dávky a přílišné zátěže státního rozpočtu. Naopak podle ministerstva práce a sociálních věcí je zavedení této dávky vhodným krokem k tomu, aby lidé měli možnost starat se o nemocného člena rodiny bez obav o své příjmy či pracovní místo.