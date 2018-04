Poradna: Koupila do práce pomůcky, šéf je odmítá proplatit. Co dělat?

Objednala jsem pro kolegy pracovní pomůcky. Když jsem ale přinesla šéfovi fakturu k úhradě, odbyl mě slovy, že nemůžu takové věci řešit sama, že jsem se měla dovolit a že náklady mi strhne ze mzdy. Má na to právo?

Zaměstnanci jsou oprávněni společnost zastupovat, ovšem jen v tom rozsahu, s jakým se obvykle pojí jejich pracovní funkce. Takže například asistentka ve výrobní společnosti má pravomoc objednat papír do tiskárny, propisky, kávu, šanony, ale nemůže za společnost přijmout objemnou zakázku na výrobu produktu. Záleží na tom, co je v jejím popisu práce a co daná společnost dělá.

Odpovědnost za porušení pravomocí při jednání za společnost se bude posuzovat v případném soudním řízení vždy individuálně podle konkrétních okolností. Obecně však platí, že pokud zaměstnanec zjevně překročil své oprávnění a druhá strana si toho musela být vědoma, pak by z takového jednání měla společnost být z obliga. Soud bude posuzovat konkrétní podmínky, obvyklost jednání a danou funkci, kterou zastával zaměstnanec ve společnosti.

Netušila jsem, že to nespadá do mých pravomocí.

Pokud se prokáže, že zaměstnanec úmyslně překročil své oprávnění, popřípadě pověření, je možné po něm požadovat náhradu škody v plné výši. V opačném případě, tedy při způsobení škody pouze z nedbalosti, je odpovědnost zaměstnance omezena na čtyř a půl násobek jeho průměrné měsíční mzdy.

V případě, že škodu společnosti nezpůsobil její zaměstnanec, ale osoba se společností spolupracující například na základě smlouvy, neuplatní se zde omezení zákoníku práce na čtyř a půl násobek mzdy, nýbrž bude možné i u nedbalostního jednání vymáhat celou výši škody.

Neměl by na to být nějaký papír, co kdo smí a nesmí?

Samozřejmě, každá společnost si může vytvořit směrnici, na základě které upraví jednotlivá oprávnění či pověření jejich zaměstnanců. Tím pomůže zaměstnancům se lépe orientovat v jejich pravomocech a současně může ulehčit prokazování, že se jednalo o úmyslný čin.

Občanský zákoník s tímto stanovuje, že každý, kdo právnickou osobu zastupuje (z jakéhokoliv právního titulu), dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.