Poradna: Vyhrála jsem konkurz, ale místo nechci. Budu platit škodu?

Vyhrála jsem konkurz, byla jsem přijata do zaměstnání, ale mezitím jsem si našla jinou práci, a do té nové nastoupit nechci. Může mě firma nějak pokutovat, když napíšu, že nenastoupím? A co by se stalo, kdybych se neozvala a první pracovní den prostě nenastoupila?

Píšete, že jste byla přijata do zaměstnání, ale není zcela jasné, zda jste už uzavřela pracovní smlouvu nebo ne. Budu se tedy zabývat oběma případy.

1 Pracovní smlouva je již uzavřena

Odstoupit od ní podle zákoníku práce může pouze zaměstnavatel, a to pouze v případě, kdy zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci. Nebo překážka existuje, ale zaměstnavatel se o ní do týdne nedozví.

„Zaměstnanci, který nenastoupí bez udání spravedlivého důvodu do nového zaměstnání, hrozí, že bude muset hradit škodu, která vznikla vynaložením nákladů na výběrové řízení,“ říká advokát Jan Kozubek.

Odstoupení od smlouvy je právo zaměstnavatele, tedy ne povinnost, takže od smlouvy odstoupit nemusí a naopak může trvat na tom, aby zaměstnanec práci podle pracovní smlouvy vykonával.

Pokud ovšem pracovní smlouva obsahuje ustanovení o zkušební době, může i zaměstnanec v této době (až 3 měsíce) pracovní poměr zrušit. A to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodů. Pokud máte tedy ve svém novém zaměstnání sjednanou zkušební dobu, řešením by mohlo být nastoupení do práce a následné zrušení pracovního poměru, nejlépe bez udání důvodu.

Pokud máte pracovní smlouvu bez ustanovení o zkušební době, tak navrhněte zaměstnavateli její ukončení dohodou. Nebude-li souhlasit, zbývá vám možnost podat výpověď. Nechodit do práce bych nedoporučoval, neboť by s tím mohla být spojena povinnost k náhradě škody.



2 Pracovní smlouva ještě uzavřena nebyla

Vzhledem k tomu, že zákoník práce neobsahuje úpravu nepoctivého jednání při uzavírání pracovní smlouvy, tedy předsmluvní odpovědnost, použijí se v této situaci ustanovení občanského zákoníku. Zákoník práce a občanský zákoník je postaven na principu subsidiarity. To znamená, že občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy použije vždy, když zákoník práce jeho použití výslovně nevyloučí nebo nebude mít vlastní, speciální úpravu.

Pokud tedy strany v jednání o pracovní smlouvě dospějí tak daleko, že uzavření pracovní smlouvy je velmi pravděpodobné a jedna strana bez spravedlivého důvodu jednání ukončí, vznikne poškozené straně nárok na náhradu škody. Tato odpovědnost se vztahuje na obě strany, tedy jak na potencionální zaměstnance, tak na případné zaměstnavatele.

Vaše vysvětlení, že jste uzavřela jinou smlouvu, výhodnější, by ovšem spravedlivým důvodem nebylo.

Je třeba si uvědomit, že zaměstnavateli vznikly náklady při jednání o uzavření smlouvy například uspořádáním výběrového řízení či ztrátou času stráveném na výběrovém řízení. Zaměstnanec by tedy zaměstnavateli musel nahradit škodu, pokud by to požadoval.

Není však vyloučeno, že situaci vyřeší tím, že nabídne vaši pozici jiné zájemkyni, která rovněž prošla ve výběrovém řízení, a tudíž se náhrady škody domáhat nebude.

Pokud byste do práce nenastoupila a neohlásila to, mohou vzniknout zaměstnavateli další náklady spojené s tím, že s nástupem počítal, například s přípravou na zaučování. Musela byste nahrazovat škodu ještě vyšší než v případě, kdy své nenastoupení do práce předem oznámíte. Bude však zohledněna zvláštní povaha pracovního práva a jeho základní zásada zákonné ochrany postavení zaměstnance. Je možno předpokládat, že náhrada škody nebude vysoká.

Nebyla-li ještě pracovní smlouva podepsána, tak doporučuji se se zaměstnavatelem sejít a oznámit mu vaše rozhodnutí nenastoupit a pokusit se s ním domluvit, aby žádné další kroky vůči vám nečinil.