Kolega omdlel, co mám dělat? Jak poskytnout první pomoc podle zákona

V právní praxi se objevuje celkem vysoký počet případů, kdy někdo zemře pro neposkytnutí první pomoci. A podle advokáta Ondřeje Dostála je tedy známo i dost postihů těch, kteří pomoc neposkytli.

Jak je v zákoně upravena občanská povinnost poskytnout první pomoc? Je upravena v trestním zákoně, § 150, který říká, že kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

Ještě přísněji postihuje zákon neposkytnutí pomoci u člověka, který má poskytování pomoci „v popisu práce“, například zdravotník nebo hasič. Tam je postih až tříletý. A pokud neposkytne pomoc řidič dopravního prostředku po dopravní nehodě, na níž měl účast, hrozí mu až pětiletý trest nebo zákaz činnosti.

O poskytování první pomoci pojednává i občanský zákoník, který v § 2901 uvádí, že má povinnost zakročit na ochranu jiného ten, kdo může podle svých možností či schopností odvrátit újmu.

Co všechno musím udělat, abych jako laik dostál své povinnosti? Stačí třeba jen to, že zavolám záchranku?

To nejmenší, co lze požadovat i od úplných laiků, je přivolání záchranné služby. U osob, které prokazatelně absolvovaly školení první pomoci, ať již ve škole, v zájmové činnosti nebo v souvislosti se svým povoláním, lze očekávat více, třeba i umělé dýchání, masáž srdce.

Musím ale zdůraznit, že poskytování pomoci je především otázka morální a etická. Pomoc je třeba poskytnout proto, že to ohrožený člověk potřebuje, a v takové míře, která je potřebná a na kterou si podle svých znalostí troufám. Nikoliv pouze v jakési minimální míře, abych se vyhnul trestní odpovědnosti.

Co když zpanikařím, dostanu se do šoku a nejsem schopný v krizové situaci pomoci?

Pokud nejste schopen poskytnout potřebnou pomoc, například z důvodu psychického nebo traumatického šoku, nebudete trestně postižen. Opět ale závisí na posouzení konkrétní situace.

Na jedné straně škály budou případy, kdy osoba objektivně není schopna reakce z důvodu těžkého traumatu, ta bude nepostižitelná. Na druhé straně škály bude případ, kdy někdo nezachrání život, protože se jen „štítí krve“. Tam může k postihu dojít. A pak budou případy, kde je možné, že se bude soud ptát, zda osoba po překonání momentálního stavu paniky nemohla přece jenom poskytnout první pomoc nebo alespoň přivolat záchranku

Může nastat situace, kdy první pomoc poskytnu, a přesto jsem stíhaný? Například když zraněnému nevědomky ublížím?

Teoreticky taková situace možná je, ale je mimořádně nepravděpodobná. Zachránce nemůže nést trestní odpovědnost, pokud se mu neprokáže zavinění, a to přinejmenším nedbalostní, což je však v případě laického zachránce velmi nepravděpodobné.

A jak tedy poskytnout první pomoc?

Radí hlavní instruktor první pomoci zdravotnických záchranářů Falck Academy Miroslav Nagy.