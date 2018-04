Šikana v práci vyvrcholila výpovědí. Jak se bránit?

S některou z forem šikany na pracovišti má zkušenost více než pětina osob starších 15 let. Vyplynulo to z šetření společnosti STEM/MARK a potvrzují to odborníci, kteří se této problematice věnují. Nejčastěji si lidé stěžují, že záměrně dostávají nesmyslné pracovní úkoly, že je vedoucí kritizují, podceňují a zesměšňují, že je kolegové pomlouvají. Paní Marta prý čelila delší dobu narážkám na svůj věk.

Na pozici vedoucího pracovníka působí 22 let. A jak říká, nikdy jí nebylo nic vytýkáno, ani písemně, ani ústně. Od poloviny ledna je v pracovní neschopnosti. A v polovině února našla ve schránce výpověď. Z důvodu závažného porušení pracovní kázně.

„Zdůvodnění výpovědi je nepravdivé a jde o vyvrcholení bossingu, který zaznamenávám již delší dobu. Z funkce vedoucího jsem nebyla odvolána. Ve výpovědi není uvedeno, kdy by měl můj pracovní poměr skončit,“ říká žena, která uvažuje, že podá žalobu k soudu. A ptá se: „Kdy mi začíná běžet výpověď? A mohu ji případně soudně napadnout?“

Nejvíce si lidé stěžují na: bossing - šikanu ze strany šéfa



- šikanu ze strany šéfa mobbing - diskriminaci ze strany kolegů



- diskriminaci ze strany kolegů staffing - šikanu vedoucího od podřízených



- šikanu vedoucího od podřízených sexuální obtěžování



stalking - sledování Zdroj: sikanavpraci.cz

Co je výpověď podle písmene „g“?

Ačkoliv má rozvázání pracovního poměru u vedoucího zaměstnance některá svá specifika, u paní Marty to neplatí. A to právě proto, že dostala výpověď podle §52 písmene g) zákoníku práce, tedy za porušení pracovněprávních povinností (pracovní kázně).

„Jde-li o takové porušení, za něž by bylo možno pracovní poměr zrušit okamžitě, či o závažné porušení těchto pracovněprávních povinností, je možno dát výpověď tzv. bez dalšího,“ upozorňuje advokát Jan Kozubek a připomíná: „Pokud by ale šlo o porušení s charakterem méně závažného, nicméně soustavného porušení (tedy alespoň 3x), má zaměstnavatel povinnost zaměstnance upozornit v době posledních 6 měsíců na možnost výpovědi.“

Paní Marta v takovém případě tedy nemusela být ani ze své pozice odvolána, jak je to u vedoucích pracovníků běžné, ale ani nemusela být na své „chyby“ předem upozorňována. Šlo-li, podle názoru zaměstnavatele, o závažné porušení jejích pracovních povinností.

Dokonce pro ni neplatí ani ochranná doba, tedy doba, kdy není možno dát zaměstnanci výpověď, protože je například uznán dočasně práce neschopným (je nemocen). Ale byla-li objektem bossingu, měla se bránit již dříve, než k takové situaci došlo, říkají odborníci.



„Výpovědní doba je nejméně dvouměsíční (může být sjednána pro obě strany i delší) a začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Vaše výpověď tedy začne běžet 1. března 2015 a skončí 30. dubna 2015, třebaže to ve výpovědi není uvedeno,“ říká Jan Kozubek a doplňuje: „Považujete-li výpovědní důvod za nesprávný či nepravdivý a s výpovědi nesouhlasíte, můžete podat žalobu k soudu na určení neplatnosti výpovědi, a to do dvou měsíců od data, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.“

Kde hledat pomoc www.sikanavpraci.cz www.anti-mobbing-club.cz Telefonní linka ČMKOS: 840 888 233

Zesměšňováním to začíná, fyzickým útokem končí

Podle psychologa Pavla Beňa je těžké postavit se jako jedinec velké firmě, kde působí firemní právníci a tlak je velký. Přesto doporučuje se za svá práva bít. „Samozřejmě ne tak, že dotyčný prosoudí celé své jmění. Je třeba se poradit s lidmi, kteří se touto problematickou zabývají a kteří posoudí, zda má dotyčný šanci na úspěch,“ říká Pavel Beňo a doplňuje: „Pokud to člověk hned vzdá, nosí si v sobě dlouho křivdu. Pět, sedm let, a to je špatné.“

Šikana spolupracovníka, která negativně ovlivňuje psychický, ale i fyzický stav poškozeného, se nevyhýbá nikomu: starým, mladým, stejně jako vysokoškolákům či lidem se základním vzděláním. Už neplatí, že jsou více šikanovány ženy než muži. Začíná velmi plíživě, například zesměšňováním oběti, jeho neustálou kritikou a okřikováním, časem se může vyvinout až do podoby fyzického ubližování.

Webová poradna i telefonní linka

Lidem, kteří v práci zažívají šikanu, mohou pomoci webové stránky sikanavpraci.cz. Najdou na nich poradenství i příběhy ostatních. Je tam i on-line poradna, kde působí experti vyhodnocující jednotlivé případy. Pomáhají sestavovat klientům inventury útoků a následně řešit vztahovou patologii na pracovišti. “Konfrontujeme se také přímo s firmami, kde se snažíme řešit situaci smírčí cestou a společně nastavit antimobbingová pravidla,“ říká zakladatelka webu Michaela Švejdová.

Měsíčně navštěvuje její stránky asi 2 tisíce osob. Za rok 2014 to bylo celkem 47 959 návštěv. „Nejčastěji se na poradnu obracejí lidé ze zdravotnictví a školství, dále pak státní úředníci, soukromé firmy, nadnárodní korporace a zaměstnanci dělnických profesí,“ vyjmenovává Michaela Švejdová, která stojí spolu s dalšími odborníky také za novým projektem Anti-mobbing-club. Ten se věnuje nejen zveřejnění některých případů, ale také osvětě, prevenci a proškolování odborníků v této oblasti.

Pomoc nabízejí i odbory

Linku bezplatné pomoci zaměstnancům nabízí i Českomoravská konfederace odborových svazů. „Pracovníci linky nejčastěji řeší dotazy, které se týkají rozvázání pracovního poměru a problematice výpovědí. Mobbing a bossing, tedy šikana na pracovišti, zaujímá v četnosti čtvrté místo,“ říká tisková mluvčí konfederace Jana Kašparová.