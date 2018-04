Poradna: Co si zaměstnavatel nemůže dovolit k těhotné ženě

Jsem těhotná, musím to oznámit zaměstnavateli?

Pomineme-li fakt, že těhotenství je zpravidla vidět, měla byste tuto skutečnost oznámit nejpozději před nástupem na mateřskou dovolenou. To bývá 6 až 8 týdnů před plánovaným porodem. Správné načasování oznámení ale zákon nedefinuje.

Nicméně pokud byste měla vykonávat práci, která by samotné těhotenství ohrožovala, měla byste tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit co nejdříve.

Co znamená těhotenství pro mého zaměstnavatele?

Dopady na zaměstnavatele se samozřejmě budou lišit od druhu vykonávané práce a také podle vašeho zdravotního stavu. V případě, kdy byste měla provádět práce, jejichž výkon je vyhláškou ministerstva zdravotnictví těhotným zaměstnankyním zakázán, je zaměstnavatel povinen vás převést na jinou práci. To samé platí i v případě, že z posudku od vašeho lékaře či gynekologa vyplývá, že vámi vykonávaná práce ohrožuje vaše těhotenství.

Těhotné ženy mohou podle advokáta Jana Přiba žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci, nemusí pracovat přesčas a mohou si upravit týdenní pracovní dobu.

Co když pro mě jinou práci ale zaměstnavatel nemá?

Pokud vykonáváte fyzicky náročnou práci, která přímo ohrožuje těhotenství, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jiný druh práce. Zaměstnavatelé však často kličkují a ohánějí se tím, že jiný druh práce nemáte uzavřený v pracovní smlouvě. Není-li možné dosáhnout účelu převedení v rámci uzavřené pracovní smlouvy, může vás zaměstnavatel převést i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i přes váš nesouhlas.

Vyplývají pro mě z těhotenství nějaké pracovní výjimky?

Výjimek týkajících se těhotných zaměstnankyň je obecně poměrně dost. Mezi nejdůležitějšími je již uvedené převedení na jinou práci, zákaz nařízení výkonu práce přesčas, nebo právo žádat úpravu stanovené týdenní pracovní doby.

Mezi výjimky patří převedení na jinou práci nejen vzhledem k její fyzické náročnosti. Zaměstnavatel vám musí přizpůsobit i pracovní dobu tak, abyste nevykonávala noční práci. Dále máte například právo na to, aby vám zaměstnavatel na pracovišti přiměřeně přizpůsobil prostory pro odpočinek.

A chrání mě těhotenství proti výpovědi?

Zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď v ochranné době. Rozvázání pracovního poměru v ochranné době je přitom důvodem neplatnosti výpovědi. Nastane-li tato skutečnost, uvědomte písemně bezodkladně svého zaměstnavatele o tom, že trváte na dalším zaměstnávání. Existuje jedna výjimka, kdy i těhotná žena může dostat výpověď, a tím je zrušení zaměstnavatele, tedy ukončení jeho činnosti.

Co když výpověď dostanu těsně před tím, než zjistím, že jsem v jiném stavu?

V takovém případě by došlo k dání výpovědi v průběhu těhotenství, takže v ochranné době. Takováto výpověď je zákoníkem práce zakázaná, a to i pokud jste o těhotenství při podání výpovědi nevěděla ani vy sama.

Postup by měl být následující: uvědomte písemně bezodkladně svého zaměstnavatele o tom, že trváte na dalším zaměstnávání. Pokud se s ním nedomluvíte, můžete do dvou měsíců ode dne, kdy má váš pracovní poměr skončit, uplatnit svůj nárok žalobou na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu.