Poradna: Jak moc tetování vadí v práci

„Studuji na obchodní akademii a v budoucnu bych chtěl pracovat v bankovní sféře. Mohu mít v tomto oboru tetování? Mám menší obrázek na levé ruce a rád bych přidal větší na pravou ruku. Tetování mohu zakrýt, ale může nastat nějaká situace, kdy by to byl problém,“ napsal čtenář Jakub.

Advokát Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz říká, že vhodnost či nevhodnost tetování není právně ani pracovně právně definována. Tedy s výjimkou rasistických či jiných zakázaných motivů. „Tetování asi může nepřímo vést k neúspěchu u pracovního pohovoru. Ovšem šance na prokázání nějakého diskriminačního jednání kvůli tetování je opravdu velmi malá,“ míní Ondřej Preuss.

Připomíná, že zrovna nedávno se debata na toto téma řešila několik měsíců u Policie České republiky. „Nakonec vykrystalizovala v pravidlo, že policisté bez uniformy tetování mít mohou. Pokud mají uniformu, tak tetování nesmí být vidět,“ dodává advokát.

Může se hodit Sháníte práci? Na jobDNES.cz naleznete každý den nové nabídky.

A tak je to většinou všude. Tetování má totiž stále více lidí, a tak jsou zaměstnavatelé k této modifikaci tolerantnější. „Před deseti lety jsem byla v práci s tetováním jediná. Rok jsem ho bedlivě střežila, pak v létě jsem ho odkryla. Už jsem ale byla v práci zavedená, takže kolegové jen vyvalili oči, pak pokrčili rameny a šlo se dál,“ svěřuje se Pavlína, která pracuje v administrativě, ve státní správě. Dnes už není s takovou ozdobou jediná. „Za poslední dva roky jsme přijali do našeho odboru několik mladých dívek, a ty mají tetování i na viditelných místech. Nikomu to nevadí,“ dodává Pavlína.

Problém může vzniknout snad jedině tam, kde jsou přísnější pravidla pro oblékání a úpravu zevnějšku - tedy ve finanční sféře, v bankovnictví, a v administrativě, kde zaměstnanci přicházejí do styku s veřejností. Ale většinou stačí tetování zakrýt oblečením, jelikož dress code mnoha firem velí neodhalovat ramena, nosit košile s dlouhým rukávem a saka.

Rasistické či vulgární symboly se netolerují

A co na tetování říkají oslovení personalisté? „Naše společnost se pohybuje ve světě IT, kde není nouze o osobnosti. Zajímají nás znalosti a osobnostní profil. Tetování nás nezajímá, pokud tedy nejde o rasistické a jiné nenávistné symboly. Ty netolerujeme,“ říká Zuzana Jandorová, personální manažerka CompuGroup Medical Česká republika.

Ve společnosti Dell EMC mají stanovená pravidla oblékání a kodex chování, ale tetování nehraje žádnou roli. „Snažíme se najít nejvhodnějšího kandidáta či kandidátku na danou pozici a vzhled není rozhodujícím parametrem. Rozhodně nežádáme zaměstnance, aby si tetování zakrývali. Jen nepovolujeme zobrazování vulgárních, obscénních nebo urážlivých výrazů, které jsou neslučitelné s naší kulturou,“ upozorňuje Jitka Kenclová z Dell EMC.

Pokud byste se chtěli ucházet o místo ve Vodafonu, ani tam by vám malba na těle neměla na pohovoru uškodit. „Věk, pohlaví, barva pleti, sexuální orientace či identita, vyznání ani vzhled - nic z toho u nás nehraje roli při výběru zaměstnanců. A to ani později, pokud by se třeba zaměstnanec nechal tetovat po nástupu,“ říká Jana Vychroňová, která má ve Vodafone Czech Republic na starosti diverzitu. Podle ní je na uvážení každého, jakým způsobem svá tetování ukazuje nebo zakrývá.

„Na druhou stranu jsme si vědomi toho, jak mohou nevědomé předsudky ovlivňovat rozhodování, a proto máme sérii workshopů pro všechny zaměstnanecké skupiny, zaměřené právě na toto téma,“ dodává Jana Vychroňová.