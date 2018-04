Poradna: Musím pryč. Jak lze rychle a efektivně ukončit práci

Jaké možnosti skrývá dohoda o rozvázání pracovního poměru?

Dohoda je nejjednodušší prostředek ukončení pracovního poměru. Pozor však na pojem „výpověď dohodou“. To je nesmyslný a matoucí výraz. Nic takového ve skutečnosti neexistuje. Pracovní poměr lze ukončit buď jednostranným rozhodnutím, tedy výpovědí, nebo oboustrannou dohodou.

Dohoda - je velmi flexibilní, zaměstnanec a zaměstnavatel se v ní můžou dohodnout na konkrétním termínu ukončení spolupráce (třeba hned v den podpisu), na předání agendy či na výši odstupného a naložením ze zbylou dovolenou. U dohody je jeden problém, a to, že bude drobně krácen případný nárok na podporu v nezaměstnanosti.

A ještě upozornění: ze zákona při ukončení pracovního poměru dohodou při nadbytečnosti zaměstnance náleží minimální odstupné jako při výpovědi.

Výpověď - na rozdíl od dohody je jen jednostranným jednáním. Zaměstnanec je musí podat písemně s vlastnoručním podpisem. Nedoporučuji spoléhat na pouhé nepotvrzené předání z ruky do ruky. Doručení výpovědi je potřeba prokázat. Nejlepší je tedy výpověď podat osobně a nechat si zároveň u zaměstnavatele potvrdit její kopii podpisem a razítkem (postačí na podatelně). Lze také poslat výpověď doporučeně poštou a podací lístek schovat.

„Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že po něm zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody,“ říká advokát Ondřej Preuss z dostupnyadvokat.cz. Tento web nabízí služby zejména v pracovním právu, ale i dalších právních oblastech.

Na vlastní text výpovědi není žádný předepsaný vzor či formulář. Mělo by z ní být jasné: kdo ji dává, komu a kdy. Důvod výpovědi, tedy proč chce zaměstnanec odejít, uvádět nemusí.

Pokud se nedohodnu na dřívějším termínu, jak dlouho po podání výpovědi musím v práci ještě zůstat? Co když už mám domluvené nové místo?

Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční. V pracovní smlouvě může být sjednána i delší, nikdy ne kratší. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tedy dáte výpověď například 31.5., tak skončí výpovědní doba 31.7. Pokud by byla doručena o den později, skončí až 31.8. Určité výjimky pak může způsobit nemoc zaměstnance.

Zaměstnanec by měl výpovědní dobu dodržet. Pokud chce jít dříve, měl by tedy výpověď dát včas a to i tehdy, když ho třeba zaměstnavatel od toho zrazuje a nabízí jednání o lepších podmínkách. Výpověď je totiž vždy možné dohodou zrušit, takže se tím zaměstnanec o nic nepřipravuje a může jednat dál. Druhou možností je uzavřít dohodou s bližším termínem rozvázání pracovního poměru, ale s tím musí zaměstnavatel souhlasit.

Co když prostě už do práce nepřijdu, i když výpovědní lhůta stále běží?

Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že po něm zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody, například za nedokončený projekt, který se prodražil kvůli nákladům na externisty, nebo třeba proto, že kvůli odchodu pracovníka stála výrobní linka. Zaměstnavatel by to však musel velmi dobře prokázat a musel by přesně doložit výši škody. Nemůže ji tedy střelit jen tak od boku.

A co okamžité zrušení pracovního poměru?

Zaměstnanec může pracovní poměr rozvázat jednostranně a okamžitě (na hodinu) ze dvou speciálních důvodů. Buď proto, že mu lékař zakáže danou práci dál vykonávat (například noční vrátný již nesmí pracovat v noci), nebo mu zaměstnavatel přestane platit.

Okamžité zrušení z důvodu nevyplácení mzdy však není až tak okamžité. Teprve nedojde-li k vyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15 dnů po termínu splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr a ještě mu vznikne nárok na odstupné. Konkrétně ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby sjednané v pracovní smlouvě (tedy nejčastěji ve výši dvou měsíčních příjmů).

Nemůže to však zvažovat neomezeně dlouho. Zaměstnanec tak musí učinit do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Z žádných jiných důvodů nelze pracovní poměr ukončit okamžitě.