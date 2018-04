Poradna: Když je vám v práci zima, jednoduše si nezatopíte

„Pracuji v prodejně Tesco. Již několik dní máme v práci zimu, teplota nevystoupá nad 17 stupňů. Jaká má být teplota na pracovišti? A co máme dělat?“ ptá se čtenářka z Havířova.

Na první otázku není jednoduchá odpověď. „Teplota na pracovišti se v právní terminologii řadí pod tzv. mikroklimatické podmínky. Jednoduchý vzorec v podobě ideálního rozptylu od teploty X po teplotu Y rozhodně nečekejte. Naopak. Vyznat se v příslušné úpravě vyžaduje notnou dávku trpělivosti a špetku matematicko-fyzikálního talentu. Zákonodárce operuje s pojmy jako energetický výdej, tepelný odpor, kulový teploměr, pracovní cyklus, ztráta tekutin, metabolické teplo, stereoteplota,“ říká advokátka Markéta Nešetřilová.

Na té nejobecnější úrovni je podle ní pro posouzení ideální teploty důležité stanovit, do jaké třídy je vaše práce zařazena. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoví 8 základních tříd práce (I., IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V). Kritériem pro zařazení do určité třídy je zejména pohybová aktivita při práci či pracovní postoj (vsedě, ve stoje).

„Nedodržování stanovené teploty na pracovišti může vést k sankcím. Za správní delikt v této oblasti může být zaměstnavatelům uložena pokuta až do celkové výše dvou milionů korun,“ říká advokátka z bvp Braun Partners Markéta Nešetřilová.

Do I. třídy patří například „práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnosti v dozornách a velínech, práce s PC, laboratorní práce”. Poslední třída je zase definována jako „práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin“. Může jí o transport těžkých břemen například pytlů s cementem, výkopové práce, práce se sekerou, práce na pracovišti hlubinných dolů.

„V závislosti na pohybové aktivitě je pro každou třídu stanoveno, jak velký má daný zaměstnanec za osmihodinovou směnu průměrný energetický výdej,“ vysvětluje Markéta Nešetřilová. Pro jednotlivé třídy práce je pak stanovena nejnižší teplota, při které ještě není zaměstnanec tzv. exponován zátěží chladem. V I. třídě je tato minimální teplota 20 °C, ve třídě II. 18 °C, ve třídě II.b 14 °C a v ostatních třídách je minimální teplota 10 stupňů.

Speciální pracoviště vyžadují speciální péči

Zaměstnavatel může vystavit své zaměstnance ještě nižším teplotám. Ale to pouze z důvodu, že výsledná teplota vzduchu na pracovišti musí být nižší kvůli technologickému požadavku. A pouze v případě, že zaměstnanec vykonává práci s energetickým výdejem alespoň 106 W.m-2. Příkladem může být práce skladníka ve skladu potravin nebo práce v mrazírnách.

„V takovém případě je ovšem zaměstnavatel povinen dodržovat další zvláštní podmínky stanovené zákonem a poskytovat zaměstnancům speciální ochranné prostředky a pomůcky, nápoje zdarma, přestávky v ohřívárně po určité době a další věci,“ dodává advokátka.

A co konkrétně radí čtenářce? „Věřím, že zájmem vašeho zaměstnavatele není mít na pracovišti unavené, oslabené zaměstnance s červenými nosy a plnými kapsami kapesníků, ale zdravé, výkonné a motivované jedince. Proto doporučuji zaměstnavatele upozornit na jeho povinnosti vyplývající z právních předpisů a také na to, že jejich nedodržování může vést k sankcím. Jistě ho bude zajímat, že mu za správní delikt v této oblasti může být uložena pokuta až do celkové výše dvou milionů korun,“ dodává Markéta Nešetřilová.

Pokud by přesto nebyla sjednána náprava a v práci by dál byla zima, mohou se zaměstnanci obrátit na příslušnou inspekci práce nebo krajskou hygienickou stanici. Ty řeší teď v zimním období podobné stížnosti velmi často.

Možná někdo nechal otevřené dveře

Tiskový mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček však porušování teplotních předpisů v prodejně odmítá. „Teploty v našich obchodech jsou stanoveny centrálně, a to v hodnotě, která odpovídá bezpečnosti práce. Vnitřní teplota provozovny v Havířově je nastavena na 20 stupňů, nemáme hlášenou žádnou závadu. Na ostatních provozovnách je nyní standardně nastavená teplota na 19 stupňů. Je možné, že v některých místech mohla být teplota nižší z různých důvodů, například proto, že někdo ponechal otevřené dveře,“ říká Václav Koukolíček.

Nespokojeným kolegům radí, aby se v případě, že zjistí výkyvy teploty, obrátili na pracovníka údržby. „Ten změří aktuální teploty a výsledky předá svému nadřízenému. Pokud je opravdu aktuální nastavení v nepořádku, je sjednána okamžitá náprava. V tomto ohledu lze kontaktovat i ředitele daného obchodu,“ dodává mluvčí Koukolíček.