Základní chyba jim zhatila podnikání. Teď se obviňují z nekalé soutěže

"Začínající podnikatelé podceňují smlouvy. Může je to přijít draho," říká Margareta Křížová z poradenské společnosti Ceag, která má se začínajícími podnikateli dlouholeté zkušenosti.

Margareta Křížová (1965) Je partnerkou advokátní kanceláře a společnosti Ceag.

Spolupracuje se strategickými investory a vlastníky společností, je specialistka na fúze a akvizice.

Byla investorkou ve čtvrté řadě pořadu Den D, který vysílala Česká televize v roce 2012.

A uvádí typický příklad z praxe. "Dva přátelé se domluvili, že spolu začnou podnikat. Nápad byl společný, měli chuť něco rozjet. Jeden poskytl peníze, druhý kancelář ve volné místnosti svého rodinného domku. Ten druhý zaregistroval doménu svým jménem. Nebyl čas se zdržovat debatami, kdo bude doménu vlastnit, bylo potřeba mít co nejrychleji web," přibližuje Margareta Křížová.

Oba muži tvrdě pracovali, byznys se slibně rozjížděl. Přicházeli první zákazníci, došlo k prvnímu střetu. Bude se k výrobku nabízet neomezený bezplatný servis nebo za něj budou zákazníci platit? "Servis představoval poměrně dobrý finanční příjem. Nicméně pohled obou přátel, nyní už společníků, se zásadně rozcházel," poznamenává.

Kombinace ješitnosti a neschopnosti se domluvit na další obchodní strategii vedla k tomu, že jeden ze společníků prásknul dveřmi a odešel. Byl to ten, který zaregistroval doménu svým vlastním jménem. Společník se s ním chtěl domluvit, jak budou doménu řešit, protože chtěl pokračovat v nastartovaném podnikání. Nepovedlo se. Jediným návrhem byl prodej domény za horentní částku. Výsledkem byl úplně nový rozjezd byznysu majitele domény a výhrůžky toho druhého kvůli nekalé soutěži.

Podobné chyby nejsou podle Margarety Křížové ojedinělé. "Z průzkumu, který jsme nechali zpracovat, jsme zjistili, že více než třetina začínajících podnikatelů podniká na bázi důvěry a 15 procent se dokonce nezabývá smlouvami vůbec. Vše smluvně ošetřené má jen 29 procent začínajících podnikatelů, což je docela alarmující číslo. Toto zjištění bylo pro nás překvapivé, ačkoliv se na poli začínajících podnikatelů pohybujeme již delší dobu."

Proč tomu tak je? "Mnozí podnikatelé podnikají s blízkou osobou ze svého okolí, ať už z okruhu přátel, nebo rodiny. V našem průzkumu to uvedla polovina dotazovaných." Poučení? "I kdybyste začínali podnikat s kamarádem z první třídy, poraďte se, jak předejít podobným sporům," doporučuje Margareta Křížová a přidává praktické desatero, které připravila s kolegy z divize Startup Legal.

1. Co je psáno a podepsáno, je dáno

Nastavte si písemně jasná pravidla při rozjezdu byznysu. Kdo a co přinesl, co za to v byznysu dostane a kdo bude co dělat. A tohoto se držte i v průběhu podnikání.

Co je psáno a podepsáno, je dáno, zlaté pravidlo platící vždy a všude. Vyhnete se pak zbytečným dohadům "co kdo jak" myslel a řekl. Věty typu: "Přece si věříme, ne?" jsou praktické, půjčujete-li kamarádovi svou nejmilejší knížku, ale nikoliv v byznysu. Pokud nemáte smlouvu, je praktické archivovat si alespoň korespondenci, dnes už asi výhradně e-mailovou. I tam je možné napsat, domluvili jsem se na těchto podmínkách, termínech apod.

2. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Vše si řádně pročtěte, nechte vysvětlit a případně se poraďte s odborníky. Ať již se jedná o záležitosti právní, ekonomické, daňové či i jiné, ve kterých si nejste právě jistí, nespěchejte a nejednejte bez rozmyslu. A hlavně se nenechte do ničeho tlačit. "Prosím vás, čemu na tom nerozumíte? je sice nepříjemné poslouchat, ale já osobně budu raději za hlupáka, než předstírat, že zadávám výrobu svého nového výrobku každý den. Chci přesně rozumět, jak bude výroba probíhat a kde to je napsané ve smlouvě," radí Margareta Křížová.

3. Dělejte věci správně hned od počátku

Napravování počátečních chyb je mnohdy velmi drahé a bohužel i bolestné. Dělat podnikání "na koleně" či "neprůhledně" se stejně jednou obrátí proti vám, v momentě, kdy to budete nejmíň potřebovat. Konečně se vám podařilo získat vysněného zákazníka, který chce doložit všechny náležitosti a osvědčení o vašem podnikání. Výmluva, že vše do dvou týdnů přinesete, bude vypadat podezřele a zákazník si to může rozmyslet.

Dělejte proto věci správně hned od počátku včetně smlouvy mezi zakladateli, oprávnění k podnikání, nájemní smlouvy, daní a podobně.

4. Chraňte si své vlastnictví

Na jedné straně je důležité si chránit vše, co chránit lze nebo to dává smysl. Takže si chraňte patenty, průmyslové vzory, receptury, obchodní známky, software a podobně. "Na druhou stranu leckdy je snaha ochránit pouhý nápad na překážku dalšímu rozvoji podnikání. Nejlepší ochrana nápadu je rychlost, s jakou ho uvedete na trh," doporučuje Křížová.

"Nedávno jsem mluvila s člověkem, který má už několik let nápad, ale ze strachu, aby mu ho někdo neukradl, o nápadu ještě nikdy s nikým nemluvil. Jen s manželkou. Tato paranoia pak vede k podobným absurdním nabídkám k investici, jakou jsem před časem dostala v e-mailu, v němž stálo: Základní myšlenkou je ve spolupráci a s podporou investora zahájit výrobu celosvětově nevyráběného doplňku, zvyšujícího velkou mírou užitnou hodnotu vyráběných základních výrobků."

5. Nepodepisujte bez právní rady směnky a jiné osobní záruky

Toto by mělo být pravidlo číslo jedna. Směnky obecně jsou věc, kdy musíte na tisíc procent rozumět, co přesně podepisujete a jaké to bude mít důsledky. Jako příklad lze uvést tzv. bianco směnku, která neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a tyto údaje se doplní až následně (například datum splatnosti nebo výše dlužné částky). Do této kategorie spadá i ručitelství za půjčky a úvěry.

Za své činy a jednání samozřejmě odpovídáte a musíte si být vědomi rizika, ale všeho s mírou. Pokud nejste kaskadéři nebo vyznavači adrenalinu s fatálními důsledky, dejte si na tyto věci pozor a poraďte se s právníky a dalšími odborníky.

6. Prověřte si, s kým děláte byznys

Euforie z první velké zakázky, časová či finanční tíseň občas zastírají varovné signály. Myslete vždy na pravidlo: Důvěřuj, ale prověřuj.

"Není nic neobvyklého, podívat se, s kým máte tu čest, ať už je to nový dodavatel, výrobce, distributor, zákazník, nebo investor. Obchodní rejstřík a internet jsou ty nerychlejší zdroje. Reference lidí, kteří s firmou nebo dotyčným člověkem pracovali, jsou také užitečné. Nicméně i tady platí, pamatujte na diskrétnost a určitou diplomacii," radí Křížová.

"Počítejte také s tím, že stejně tak si někdo může zjišťovat informace o vás. A pamatujte, trh je malý a špatné informace se šíří rychlostí blesku."

7. Na vše si nechte dostatek času

Nikdy není nutné složit peníze do dvou hodin, či na místě cokoliv podepisovat, tak se běžně byznys nedělá.

Na vše si nechte dostatek času tak, abyste si stihli vše pročíst, prověřit, rozmyslet, případně se poradit. Někdy opravdu mohou nastat situace, kdy je třeba jednat rychle, ale jen ve velmi výjimečných případech v řádu hodin. Pokud na vás někdo tlačí a chce podpis a peníze tady a hned, buďte ostražití. Málokterá zakázka či zdánlivá životní šance nesnese odkladu do druhého dne.

8. Od začátku nastavte jasná pravidla i se zaměstnaci

Pokud najímáte zaměstnance, znamená to nejspíš, že se váš byznys úspěšně rozjel. I tady platí: Pozor na počáteční euforii. Od začátku nastavte jasná pravidla, jaká odměna za jakou práci a kdy se vyplácí. "Pokud nemáte na mzdu zaměstnance peníze, nabízí se motivace podílem ve vaší firmě. Pozor, dobře rozmýšlejte, zda není možné nabídnout například podíl na obratu nebo zisku. Podíl ve firmě je snadné dát, ale může být těžké jej dostat zpět," upozorňuje Margareta Křížová.

Ujistěte se, že máte dobré pracovní smlouvy, které mají všechny náležitosti. Bývalý naštvaný zaměstnanec je velká nepříjemnost. Častá obava je, jak se chránit před tím, aby bývalí zaměstnanci nevynesli cenné informace ke konkurenci nebo neodvedli zákazníky. Jedna věc je pokusit se naformulovat smlouvu, ale realita je taková, že musíte spoléhat na slušnost dotyčného bývalého kolegy a nenechávat své zákazníky pouze v rukou zaměstnanců.

9. Důvěrné informace ošetřete ve smlouvách pokutami

Tyto dohody se zpravidla používají v situacích, kdy hrozí vyzrazení tzv. důvěrných informací o podniku a mohou podnikateli způsobit škodu (příkladem může být prodej firmy nebo vstup investora a tzv. due diligence nebo-li prověrka obchodního a finančního zdraví). "Je třeba přesně určit, co je předmětem důvěrných informací, jak dlouho budou chráněny, co se považuje za porušení této dohody a jaké hrozí za takové porušení sankce, typicky smluvní pokuta. Výše případné pokuty je na dohodě stran. Většinou je však použita tak, aby dostatečně nahradila případné ztráty a samozřejmě předem sloužila i jako odstrašující nástroj."

10. Nehrajte si na právníky a nestahujte vzory smluv z internetu

"Sám sobě právníkem není hrdinství, ale kaskadérství. Na internetu jsou mnohdy staré vzory, které již neplatí, jsou v nich chyby, nejasnosti, jsou neúplné. Pokud si opravdu chcete být jisti, poraďte se s odborníkem a smlouvy i ostatní právní dokumenty si jím nechte vypracovat či alespoň zkontrolovat. Každá situace je individuální a jen odborník vám může poradit, co je právě pro vaše podnikání nejvhodnější," uzavírá Margareta Křížová.