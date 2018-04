Nový občanský zákoník přinese víc spravedlnosti a ochranu slabším

Stávající občanské právo je poplatné době, kdy vznikalo a nedává takový prostor respektovat konkrétní přání člověka. Jeho další nevýhodou je roztříštěnost. Komplikovaný je dnes také střet obchodního a občanského zákoníku. Oba totiž upravují stejné druhy smluv, ale každý jinak.

Nový občanský zákoník řeší vše přehledněji na jednom místě, má 3 081 paragrafů a ruší 238 dnešních předpisů. Přináší také více svobody a spravedlnosti, více chrání slabšího, poctivého či poškozeného. O některých změnách už jsme psali, články najdete zde a ve vysvětlování budeme dále pokračovat.

Záběr témat v novém zákoníku je opravdu široký, provází nás vlastně od narození až do smrti. "Řeší běžné životní situace mezi rodiči a dětmi, jak uzavřít smlouvy, či například jak sepsat závěť. Každý by tak měl základy znát, aby věděl, kdy vzniká právní osobnost, kdy se člověk stane zletilým, jak má člověk uzavřít manželství, jak se rozvést, co je třeba udělat, když kupuje byt, když chce sepsat závěť," vypočítává právnička Dana Prudíková.

A otázky se týkaly všech oblastí. Nejvíce jste se ptali na změny kolem bydlení, ať už ve vlastnictví staveb, nebo v nájemních smlouvách. Hodně dotazů se týkalo rodiny a dědictví.

Na otázky, na které se nyní nedostalo, odpovědí právníci do konce týdne.

Co vás také zajímalo?

OTÁZKA: Je pravda, že už se konečně nebude lidský život hodnotit podle tabulek? A že soudci musí respektovat Ústavní soud?

ODPOVĚĎ: Soudci by měli respektovat verdikty Ústavního soudu již nyní. Na tom tedy NOZ nic nemění. Je nicméně pravdou, že nový zákoník ruší takzvané "tabulky odškodného" a bude se každá situace posuzovat individuálně.

OTÁZKA: Jak je to s vracením poštovného v e-shopech? Má se vracet nejnižší částka. Pokud tedy poštovné při platbě předem je jedna koruna a dobírka 120 korun a zákazník objedná na dobírku, lze mu vrátit za poštovné pouze korunu s tím, že měl platit převodem a dobírka je nadstandard (jelikož dobírka je české specifikum a v EU – od níž přejímáme zákony, je běžné platit předem)?

ODPOVĚĎ: V § 1832 se říká, že pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, má mu podnikatel vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

OTÁZKA: Řeší novela občanského zákoníku i situaci nás malých živnostníků? Jde mi hlavně o to, co si proti nám dovolují velké obchodní řetězce, diktují nám své podmínky, jsme slabší a nikdo s tím nic nedělá!

ODPOVĚĎ: Zákoník je postaven na principu ochrany slabší strany. Počítá s tím, že strany si mohou ujednat v zásadě vše, co je pro jejich účely vhodné, pokud se to nepříčí dobrým mravům, veřejnému pořádku či právu týkající se postavení osob. V případě, že dochází k uzavírání smluv mezi stranami, které nejsou v rovném postavení, zákoník se snaží práva a povinnosti obou vyvážit a osoby ve slabším postavení více chránit. Slabší stranou může být jak člověk, tak právnická osoba. Více chráněn tak bude například i malý obchůdek vůči nadnárodní společnosti, od které odebírá zboží. Bude nicméně záležet na posouzení každé konkrétní situace zvlášť.

Kdo odpovídal na dotazy čtenářů iDNES.cz

František Korbel je advokát a partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, a současně člen expertní komise pro zavádění nového občanského zákoníku. Od roku 2006 působil ve veřejné správě, byl náměstkem ministrů spravedlnosti Jiřího Pospíšila, Pavla Blažka a Marie Benešové. Pomáhal prosadit nový občanský zákoník a předpisy s ním související.

Dana Prudíková je právnička, asistentka soudce a členka expertní komise pro zavádění nového občanského zákoníku. Od roku 2004 působila ve veřejné správě, nejprve jako právnička v legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poté byla ředitelkou legislativního odboru na ministerstvu spravedlnosti, kde se nový občanský zákoník a předpisy s ním související připravovaly.

