Domácí právník: jak vrátit zboží koupené na dálku bez potíží

Pokud vám zboží nevyhovuje, v takových případech vám zákon dává možnost odstoupit od smlouvy 14 kalendářních dní od chvíle, kdy jste zboží obdrželi. Nemusíte si vymýšlet žádné složité konstrukce výmluv – nejste totiž povinni obchodníkovi své rozhodnutí nijak zdůvodňovat. Mnoho lidí objednává přes internet, ale zboží si jde vyzvednout do kamenné prodejny, aby ušetřili na poštovném. I v takovém případě se vše bere jako nákup na dálku a pravidlo o odstoupení od smlouvy lze využít.

Ve 14denní lhůtě lze vracet jen nepoužívané zboží. To je celkem pochopitelné, jinak by se e-shopy staly levnými půjčovnami. Takže nelze vracet sekačku, kterou už jste sekali trávu, mixér, kterým jste si udělali smoothie, ani spacák, ve kterém jste absolvovali výšlap do hor. „Vrácené zboží smí být použito jen do té míry, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží,“ doplňuje právník Petr Šustek. Zboží tedy nesmíte používat, ale vyzkoušet (obdobně jako v obchodě) můžete – obléci, zapnout „nasucho“...

Jak se postupuje třeba u elektroniky či nářadí, které jsou „zatavené“ v plastovém obalu? „I když plastový obal rozříznete, od smlouvy odstoupit lze. Nešlo by to jen v případě, že by zároveň nebylo možné jej vrátit z hygienických a zdravotních důvodů,“ vysvětluje právník. Některé zboží vracet nelze vůbec.

Kdy nelze od smlouvy odstoupit:

U zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele „na míru“.

U zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

U zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

U zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal, a dále u novin, periodik nebo časopisů.

Nejdříve pište, pak zboží vraťte

Informaci o tom, že odstupujete od smlouvy, musíte zaslat obchodníkovi do 14 dní od chvíle, kdy jste zboží převzali. Pro rychlost zašlete informaci e-mailem. Vyplatí se dát do kopie ještě někoho třetího, aby bylo jasné, v jaké podobě e-mail putoval. Pro jistotu však zároveň pošlete informaci doporučeně poštou – ne každý obchodník je poctivý a tímto způsobem předejdete dokazování na téma „já jsem nic nedostal“. Důkazní břemeno o tom, že jste včas využili svého práva na odstoupení, je totiž na vás.

Jak odstoupení vypadá? Obchodníci mívají na svých stránkách vzor, který v takovém případě doporučujeme využívat. Ale stačí i napsat dopis rukou na bílý list papíru. Jen v něm musí být všechny potřebné údaje.

Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Nepořádní obchodníci mají smůlu

Obchodník musí zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy předem informovat – buď je postup uveden v obchodních podmínkách vyvěšených na internetu, nebo přijde spolu se zbožím formulář. Jestli tomu tak není, prodlužuje se původně 14denní lhůta o rok, případně začíná běžet dodatečně až od chvíle, kdy jste řádně poučeni byli.

Popravdě, všichni solidní obchodníci na internetu už mají odstoupení od smlouvy ve svých obchodních podmínkách řádně uvedené. Jenže mnohdy lidé nakupují v obchůdcích na komunitních serverech – například na Facebooku, Aukru, Fleru... Tam je to složitější. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku totiž platí pouze v případě, že na jedné straně je spotřebitel a na druhé podnikatel. Záleží tedy na tom, jestli slečna, která prodává háčkované čepice, má živnostenské oprávnění, či ne.



To platí i při nákupu použitého zboží. Pokud koupíte starou vázu od člověka, který ji zdědil a nehodí se mu do bytu, odstoupení od smlouvy bez udání důvodů možné není. Pokud ji však koupíte od sběratele, který obchoduje s bazarovým zbožím ve velkém, nárok na odstoupení máte.

Odstoupil jsem a obchodník peníze nevrací

Nepříjemná situace je, když narazíte na neseriózního obchodníka. Dopis pošlete, zboží vrátíte a peníze stále nikde. Jak postupovat, radí Petr Šustek: „Podnikatel se ocitá v prodlení a je možné mu poslat výzvu k plnění. V té spotřebitel shrne skutečnosti, které ukazují, že jeho právo na odstoupení od smlouvy bylo řádně uplatněno, a vyzve podnikatele k úhradě v určité nové lhůtě (například 7 dní). Pokud i přesto peníze nedorazí, je možné domáhat se svého práva soudní cestou, a to podáním návrhu na vydání platebního rozkazu u příslušného soudu.“ Příslušný soud je v tomto případě soud podle sídla prodávajícího.

Zapamatujte si termíny: