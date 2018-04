Polepší si rodiny s dětmi? Přehled novel, které ovlivní jejich příjmy

Rozpočet rodin s dětmi ovlivní chystané novely zákonů o dani z příjmu, o nemocenském pojištění a o státní sociální podpoře. Jak přesně?

1 Novela zákona o státní sociální podpoře

Nejvíce novinek pro rodiny s dětmi připravila novela zákona o státní sociální podpoře. Novelu na konci června podepsal prezident a v účinnost vejde od příštího roku. Zavádí se:

Vyšší daňová sleva na první dítě

Novinkou, která zasáhne nejvíce lidí, je zvýšení daňové slevy již na první dítě. Nově bude roční sleva na první dítě 15 204 Kč, měsíčně tedy sleva naroste o 150 Kč. Zatímco slevy na druhé a třetí dítě se v posledních letech zvedaly pravidelně, sleva na první dítě zůstávala na stejné úrovni. Teď se mění.

Čerpání rodičovského příspěvku

Rodiče budou mít nadále k dispozici 220 tisíc korun. Ti s vyšším příjmem jej však budou moci vyčerpat podstatně rychleji. Maximální měsíční dávka bude odpovídat 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu, tedy okolo 34 tisíc korun. Pokud na něj aspoň jeden rodič svými příjmy dosáhne, bude moci příspěvek vyčerpat již za šest měsíců.

“Důležité je, že čerpání rodičovského příspěvku neovlivňuje dobu rodičovské dovolené. I když rodič zvolí zrychlené čerpání příspěvku, má nárok na rodičovskou dovolenou až do tří let věku nejmladšího dítěte,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Maximální výše rodičovského příspěvku by přibližně měla odpovídat dávce peněžité pomoci v mateřství. Zároveň rodiče vícerčat budou mít nárok na zvýšený příspěvek, a to ve výši 330 tisíc korun.

Přídavky na děti

Na přídavky na děti dosáhne více rodin. Nárok vznikne rodině, jejíž příjmy nepřesahují 2,7násobek životního minima. U rodiny s dvěma dětmi do šesti let limitní příjmy odpovídají částce 25 515 Kč.

Zároveň se přídavky na děti zvýší. Na děti do 6 let budou 800 Kč měsíčně, od 6 do 15 let na 910 Kč a pro děti od 15 do 26 let připravující se soustavně na budoucí povolání na 1000 Kč.

2 Novela zákona o dani z příjmů

Další novelou, která výrazně ovlivní rodinné příjmy, je novela zákona o dani z příjmu, která nastoupila v platnost letos v červenci.

Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě

I pro letošní rok se zvedne daňové zvýhodnění pro druhé a třetí dítě. “Na rozdíl od slevy na první dítě, zvýšené daňové zvýhodnění na další děti se poprvé použije už při zpracování mezd za červenec. Zbývající část nároku bude poplatníkovi poskytnuta v ročním zúčtování příští rok,” upřesňuje Jan Vaněk.

Vývoj daňového zvýhodnění na druhé a další dítě 2014 2015 2016 2017 Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč (od roku 2018 15 204 Kč) Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

3 Novela zákona o nemocenském pojištění

Poslední novelou, která se projeví v rodinných financích, je novela zákona o nemocenském pojištění. Ta začne platit od ledna příštího roku.

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je nově zavedená dávka z nemocenského pojištění. Jejím účelem je posílení vazeb mezi dítětem a oběma rodiči a zapojení otce do péče o novorozence. Nárok na dávku bude mít otec dítěte (muž zapsaný na matrice jako otec dítěte) nebo náhradní otec dítěte (které nedosáhlo při převzetí 7 let), který se bude minimálně tři měsíce účastnit nemocenského pojištění.

Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % vyměřovacího základu svého příjmu (stejně jako ženy na mateřské). “Otcové dosud v období po porodu většinou vybírali řádnou dovolenou. Díky této dávce nepřijdou o příjem ani o dny volna,” vysvětluje Jan Vaněk.

V České republice se každý rok narodí zhruba 100 tisíc dětí. Pro stát bude otcovská dovolená představovat zátěž 630 až 800 milionů korun. Ani zástupci zaměstnavatelů z novinky nejsou nadšení.

Podle Hospodářské komory ČR by týden volna pro otce měl spadat do systému zaměstnaneckých benefitů. „Obává se zejména menších zaměstnavatelů, pro které by mohl týden volna pro jejich zaměstnance znamenat vážný problém. Nebudou sice muset týden volna proplácet, protože se jedná o nemocenskou dávku, ale budou zaměstnance postrádat o týden déle,“ dodává Jan Vaněk.